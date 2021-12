Mai multe parcări din Capitală se transformă într-o mocirlă pe timp de ploaie. Ce spun şoferii dar şi autorităţile

Mai multe parcări din Capitală nu sunt amenajate deloc, iar dacă plouă, se transformă într-o mocirlă din care maşinile abia mai pot ieşi. Noroiul ajunge în cele din urmă şi pe carosabil. Şoferii se plâng de situaţie, dar spun că nu au alternativă, deoarece sunt prea puţine locuri de parcare. Una dintre parcări e chiar peste drum de Institutul Oncologic.''Aici vin mulţi cu bolnavi, acolo nu avem unde să parcăm, dar ei nu pot merge şi vrem sau nu, trebuie să parcăm, alte variante nu avem. Aici trebuie să fie o parcare, ai intrat, ai parcat.''''Uitaţi-vă ce condiţii aici, nici nu ai unde te parca, îţi atingi şi maşina ţi-o strici. D-apoi uitaţi-vă aici parcă-i iaz, parcă-s iazuri. Foarte urât. Nu că pietriş, dar trebuie asfaltat.''Situaţia se repetă şi pe strada Andrei Doga din sectorul Râşcani. Oamenii spun că sunt nevoiţi să-şi lase maşinile în mizerie.''Eu am pus-o să intru să iau instrumentele, maşina toată-i de glod, murdar o să fie.''''Nu-i numai aici, multe locuri în oraş sunt foarte rele. Anume iată, pomii s-ar putea de lăsat, dar partea asta se poate de făcut frumos, parcare din capăt în capăt.''''Foarte rele condiţii şi când s-a făcut casa asta nouă am propus ca pe perimetrul ăsta să fie făcute parcări din două părţi şi trotuar, pe mijloc să fie un trotuar. Aşa şi până la urmă nu s-a mai rezolvat problema.''Municipalitatea îşi propune să amelioreze situaţia.''În urma ploilor avem foarte mult glod care ajunge în stradă. Am rugat şi dvs cunoaşteţi, avem surse suficiente şi prevăzute la Direcţia transport, Exdrupo urmează a fi amenajate aceste parcări în pietriş la prima etapă.'', a declarat Ilie Ceban, Viceprimarul Capitalei.''Se vor amenaja acele locaţii, care sunt în afara zonelor asfaltate, care sunt în afara zonelor salubre, în special în zonele unde este pământ, noroi, pentru a evita trecerea murdăriei de zona verde pe asfalt.'', a declarat Vitalie Mihalache, șef interimar al Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicație.Potrivit autorităților, în fiecare sector vor fi amenajate parcări pe 1500 de metri pătraţi de teren, în locuri selectate şi propuse de preturi.