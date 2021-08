Mai multe oportunități la angajare pentru persoanele cu dizabilităţi. La Cantemir au fost create 44 de locuri de muncă

Ion Grecu, de 40 de ani, și-a pierdut un braț în urma unui accident din copilărie. Bărbatul şi-a căutat de mai mulți ani un loc de muncă stabil."Am fost şi peste hotare în Germania, Franţa, Rusia. Dar totuşi e o problema din copilărie. Eram mai puţin plătit. Eu sunt foarte mulţumit de lucrul pe care îl am. Sunt aproape de familie de trei copii care sunt la şcoală şi grădiniţă. Am timp să mă duc să îi iau să îi duc dimineaţa. Sunt aproape lângă dânşii", a spus Ion Grecu, beneficiar.Bărbatul şi-a găsit un loc de muncă datorită programului de subvenționare pentru angajarea persoanelor cu dizabilități, care prevede compensarea a jumătate din costurile necesare."Trecând cu bine perioada de studiu, am văzut în el este capabil este apt pentru a fi reprezentantul companiiei noastre în secţia de obiecte sanitare. Respectiv după faptul care a şi fost angajat. A evoluat foarte bine pe plan profesional, cred că şi pe plan personal pentru el e un beneficiu foarte mare", a declarat Lilia Guzic, reprezentanta companiei.Până la sfârșitul anului, în cadrul Parteneriatului Local pentru Ocuparea Forței de Muncă din raionul Cantemir vor fi create în total 70 de locuri de muncă, iar 45 de întreprinderi mici îşi vor extinde activitatea. Totodată, vor fi lansate 50 de afaceri în domenii precum apicultura, procesarea produselor agricole şi industria creativă."Au fost depistaţi tineri care au talent şi este vorba de artizanat. Au fost depistaţi tineri care au vrut să îşi creeze afaceri. Sunt 15 tineri care au depus deja dosare pentru iniţierea unei afaceri", a spus Angela Danalachi, șefa Direcției Ocuparea Forței de Muncă din raionul Cantemir.În total, peste o mie de locuitori ai raionului Cantemir vor avea mai multe şanse să-şi găsească un loc de muncă acasă. Parteneriatului Local pentru Ocuparea Forței de Muncă în raionul Cantemir este realizat cu suportul Organizației Internaționale a Muncii.