Mai multe maşini parcate în curţile unor blocuri din cartierul Telecentru, sparte. Poliţia a identificat doi suspecţi

În ultimele două săptămâni, au fost sparte mai multe maşini ale locatarilor de pe strada Gheorghe Caşu."Geamul spart, se pare că n-au putut intra în maşina mea. În maşinile de lângă mine au pătruns, chiar se vede pe video, din una au luat o geacă, în alta au stat vreo cinci minute şi au scotocit pe acolo, proprietarii erau nemulţumiţi că au scotocit. Acte nu au luat", a menţionat un şofer."Dimineaţă am ieşit şi am văzut sticla spartă. Înăuntru totul murdărit, s-au suit cu picioarele pe scaune, au scotocit absolut totul, în toate buzunăraşele", a spus un alt şofer."Nici nu se acoperă, sunt cu feţele curate, îi filmează, stau sub camere, fură maşina, o distrug, dar distrugerea cine ne-o achită?", a menţionat o şoferiţă."În parcarea dată trei maşini erau sparte. Au intrat pe geam, au lăsat o mizerie extraordinară, n-am mai văzut aşa ceva niciodată".Poliţia a identificat doi minori, care ar fi deteriorat opt maşini şi au iniţiat un proces penal în acest caz. De asemenea, oamenii legii urmează să stabilească dacă adolescenţii sunt şi autorii celorlalte infracţiuni.