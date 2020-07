Mai multe maşini au fost avariate din cauza unei ţevi apărute pe un drum din Oniţcani, Criuleni

Câțiva șoferi din satul Oniţcani, raionul Criuleni, cer despăgubiri, după ce maşinile lor s-au defectat din cauza unei ţevi apărute pe un drum din localitate. Oamenii spun că proprietarul terenurilor din apropiere a tras un apeduct peste carosabil, fără a instala indicatoare. În scurt timp, ţeava a fost scoasă, deşi agentul economic spune că a respectat toate normele.Ion Sprânceană s-a pornit la odihnă cu familia la Nistru, dar s-a ales cu traumatisme şi maşina avariată. Bărbatul spune că nu era niciun semn rutier, care să avertizeze despre prezenţa pericolului."Soţia era alături, eram cu centurile puse, copiii în spate. Iată, airbagul. Când a sărit airbagul m-a blocat aici, m-a lovit în mână. Dar pe soţie când aibargul a sărit a lovit-o tare în pipet, tot pieptul e negru."Localnicii spun că circulaţia pe acest drum era îngreunată de apeductul care avea aproape jumătate de metru înălţime."Au blocat drumul spre Nistru în mijlocul verii. Foarte multe maşini s-au defectat.""Nu trec des, dar mă deranjează. Da după ce au căzut vreo câteva maşini au pus semne""Ne deranjează bineînţeles.""Eu m-am trezit cu toată chestia asta în faţă. Am sărit, am lovit maşina, au sărit airbagurile, am speriat copiii, eu m-am lovit, soţia traumată."Proprietarul terenurilor susţine că a instalat ţeava cu permisiunea primăriei. Însă edilul satului Oniţcani, Maria Tîrgola, are o altă versiune."Ei au depus la primărie o cerere ca să îngroape ţeava pe sub şosea, dar încă nu e primită decizia. Ei nu au deteriorat şoseaua, ei au pus ţeava deasupra"Maxim Vrabie nu cunoaşte nimic despre accidentele produse pe acea porţiune de drum."Cine sunt oamenii ăştia, asta e prima ce mă interesează. Eu aşa şi nu am primit nici o plângere de la dânşii şi nici un sunet. Eu nu ştiu eu sunt invizibili. Pe mine până acum nimeni nu m-a sunat, nici o persoană nu m-a sunat"Oamenii legii susţin că investighează cazul şi vor stabili cine se face vinovat de amplasarea ţevii în mijlocul drumului."Angajaţii poliţiei Criuleni, la momentul actual examinează cazul cu privire la instalarea ţevii de irigare, în că în cadrul examinării cazului va fi demonstrată ilegalitatea acestei acţiuni, atunci persoana vinovată riscă să fie trasă la răspundere contravenţională potrivit legislaţiei în vigoare pentru necoordonarea instalării utilajului de irigare în zona de protecţie a drumului"Dacă agentul economic va fi găsit vinovat, el va trebuie să achite despăgubiri persoanelor care au avut de suferit.