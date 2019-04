Mai multe mașini ABANDONATE și RUGINITE au împânzit străzile Capitalei. De ce nu pot fi evacuate

Pe străzile Capitalei sunt foarte multe autoturisme abandonate, unele dintre ele cu instalaţii GPL, care pot fi periculoase pentru trecători. Un astfel de vehicul, folosit în trecut ca taxi, e lăsat pe spaţiul verde pe strada Mircea cel Bătrân. Locatarii blocurilor din zonă spun că maşina a fost abandonată de mai bine de un an.



"Sigur că ne e frică, pentru că uitaţi-vă câte explozii au avut loc, inclusiv în locuinţe. În general nu suntem de acord cu automobilele parcate lângă case, mai ales cele cu GPL. Pot izbucni incendii, se pot produce explozii."



"Acolo unde e gaz - e pericol. Va exploda sau nu, nimeni nu ştie până când va exploda."



"Desigur că ne temem. Nimeni nu ia nicio măsură în cazul acestei maşini."



Am încercat să aflăm cine e proprietarul autoturismului, aşa că am luat legătura cu firma de taxi.



"Stă acolo de aproape un an. Are alt proprietar, nu ne mai aparţine. A fost la noi în serviciu, apoi şoferul a cumpărat-o", a zis Vitalie, administrator .



Cei de la poliţia Capitalei nu au primit nicio sesizare până acum. Agenţii îl vor identifica pe proprietar şi îl vor obliga să-şi ia autoturismul. Nu e singurul caz de acest gen din Capitală. Locuitorii Capitalei spun că maşinile abandonate ocupă locuri de parcare inutil şi murdăresc imaginea oraşului.



"Ar trebui duse la un centru de deşeuri. Eu locuiesc peste hotare şi acolo nu am văzut asemenea autoturisme părăsite."



"Cred că trebuie luate de aici, iar stăpânii, amendaţi. Maşinile pot fi duse la fier vechi."



Locuitorii blocurilor din apropiere pot sesiza inspectorii de sector despre autoturismele abandonate. Poliţia va identifica proprietarii şi îi vor obliga să mute vehiculele într-o parcare specială.



"În cazurile in care nu este depistat proprietarul sau rudele proprietarului a unităţii de transport care stă acolo parcată. Poliţia de comun cu autorităţile publice locale găsesc o soluţie pentru a evacua a evacua automobilul de acolo, pentru nu deranja nu încurca locuitorilor blocului dat", a declarat Natalia Stati, ofiţer de presă, Poliţia Chişinău.



Serviciile evacuatorului costă de la 250 la 350 de lei, în funcţie de modelul mijlocului de transport şi distanţa parcursă până la parcarea specială, unde un loc pentru posesorul sancţionat ajunge la 360 de lei pe zi, în caz că automobilul se află acolo până la 5 zile, şi 200 de lei dacă mai mult de 5 zile.