Mai multe localități din centrul și nordul țării vor fi asigurate cu apă potabilă din România

Mai multe localități din patru raioane din centrul și nordul țării vor fi asigurate cu apă potabilă din România. Se întâmplă după ce factori de decizie de la Chişinău şi București au căzut de acord asupra proiectului de construcţie a apeductelor peste Prut.

Furnizorul de apă potabilă din România va suporta cheltuielile pentru construcția rețelelor până în țara noastră, iar Guvernul de la Chișinău va finanța lucrările de conectare la apeduct. Proiectul va începe în acest an.



„Noi avem de 18 ani fântână. Ultima vreme, a scăzut apa în fântână, și nu prea. Dar sunt persoane care nu au fântâne, și se duc departe după apă.”



Valentina Foleștean este locuitoarea satului Stolniceni, parte a comunei Cioropcani, din raionul Ungheni. În localitatea, care se află la 12 kilometri de râul Prut, nu există apeduct. Astfel, aproape fiecare gospodar și-a construit în curte câte o fântână.



„Iată noi nu putem să punem o mașină automată de spălat apă. Că e puțină apă. Nu putem să udăm în grădină, că tot e puțină apă. Aceasta e unica sursă a noastră.”, a relatat Valentina Foleștean, locuitoare a satului Stolniceni.



Pentru necesităţile zilnice, localnicii folosesc apă de ploaie. Situația e puțin alta în satul vecin, Cioropcani, unde există o rețea de apeduct. Din robinete curge însă apă tehnică, murdară și cu miros greu.



”Apa este cu miros de ou clocit. Când pornești robinetul, chiar când stai alături, simțiți mirosul insuportabil. Să o bei, este imposibil.O folosim doar în scopuri tehnice.”, a menționat Marina Robuleț, locuitoare a satului Cioropcani.



Primarul satului Cioropcani, Victor Robuleț speră că, odată cu implementarea proiectului moldo-român toate cele trei sate din comună vor putea fi conectate la apeductul de peste Prut.



„Noi suntem gata pentru implementarea proiectului. Suntem gata și cu contribuția. Suntem gata și cu cetățenii, am discutat. Cetățenii tot sunt deacord.”, a declarat Victor Robuleț, primarul comunei Cioropcani.



Și localnicii din comuna Sculeni așteaptă să fie implementat proiectul.



„Satul Sculeni dispune de un apeduct în anii secetoși, avem ceva criză de apă pe timp de vară. Avem căderi de presiune. Noi suntem primii beneficiari, și primul gând este să acoperim vârfurile de criză.”, a spus Vasile Casian, primarul comunei Sculeni.



Acordul moldo-român a fost aprobat de Guvernul de la București, dar urmează să primească susținerea Guvernului de la Chișinău și să fie ratificat de Parlament. Rețelele prin care va fi livrată apa potabilă către localitățile din Republica Moldova vor trece atât pe sub albia râului Prut, cât și deasupra.

Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, la apeductul din România, vor fi conectate mai multe localități din raioanele Nisporeni, Ungheni, Glodeni și Fălești.



„La prima etapă putem vorbi cu siguranță despre Sculeni și despre Măcărești. Acestea sunt punctele de subtraversare. Trebuie să precizăm că de la ele, pleacă rețele către alte localități din proximitate.”, a precizat Ana Mardare, secretar de stat din cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.



Guvernul țării noastre va finanța aproximativ 90 la sută din cheltuielile de racordare a localităților din Moldova la rețelele de apeduct din România, iar restul sumei va fi contribuția primăriilor. Potrivit Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de la București, în baza proiectului vor putea fi deservite cu apă potabilă cel puţin patru oraşe din Republica Moldova şi aproximativ 100 de comune, cu o populaţie de aproximativ 250.000 de persoane.