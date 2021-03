Mai multe intoxicații cu mercur: În 2021 serviciul 112 a recepționat peste 100 de apeluri privind spargerea termometrelor

Deşi de trei luni în Moldova este interzis importul, exportul și comercializarea termometrelor cu mercur, medicii spun că numărul intoxicațiilor cu această substanţă s-a dublat. De la începutul anului, Serviciul 112 a recepţionat peste 100 de apeluri privind spargerea termometrelor cu mercur. În asemenea cazuri, intervin specialiștii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.Până la venirea salvatorilor, oamenii sunt rugați să aerisească bine încăperile și să iasă afară. Este strict interzisă colectarea mercurului de către persoanele neavizate. De regulă, resturile de mercur sunt sigilate şi păstrate în depozite speciale pe o perioadă nedeterminată, deoarece această substanţă nu poate fi distrusă.Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, anul trecut au fost înregistrate 9 intoxicaţii cu mercur. Totuşi, numărul lor poate fi de câteva ori mai mare, deoarece nu toate persoanele se adresează la medic.Moldova a interzis vânzarea termometrelor cu mercur, după ratificarea Convenției de la Minamata în 2017.Unii oameni spun că nu mai folosesc termometrele cu mercur de câţiva ani.”Folosim termometrele electronică, pentru că mercurul este toxic şi cauzează probleme de sănătate.”Alţii, însă, preferă termometrele cu mercur.”Termometrele cu mercur nu sunt atât de periculoase. Am spart unul, când eram mică și l-am strâns între degete. Și iată, am 34 de ani, am născut doi copii.”Echipa noastră de filmare a fost în 10 farmacii din Capitală, dar nu a găsit în vânzare termometre cu mercur."La moment in farmaciile sunt disponibile termometre fără mercur, cu lichid metalic, cele cu infraroșu si termometrele digitale. Сel mai mic preț este 95 de lei si maxim ajunge la 1400 de lei, cel cu infraroșu este cel mai costisitor".Dacă ați stricat un termometru cu mercur, apelați imediat la 112. Dar cel mai bine ar fi să renunţaţi la ele.