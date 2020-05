Mai multe imobile ale lui Vlad Plahotniuc, sub sechestru. Avocații fostului lider PDM: Am aflat din presă despre decizia instanței

Mai multe bunuri imobile din Republica Moldova, care aparţin fostului lider democrat, Vlad Plahotniuc au fost puse sub sechestru. O decizie în acest sens a fost luată astăzi de Judecătoria Chişinău la cererea procurorilor anticorupţie. Informaţia a fost făcută publică de Procuratura Generală prin intermediul unui comunicat de presă. Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac susţine că a aflat din presă despre acest lucru și că nici el, nici clientul său nu au fost anunţaţi despre şedinţa de judecată. Mai mult, apărarea susține că procurorii nu au comunicat în cadrul cărui dosar a fost aplicat sechestrul.Instanţa de judecată a pus sechestru pe 10 imobile, 6 apartamente și 4 încăperi nelocative din Republica Moldova, în valoare totală aproximativ 33 de milioane de lei. În nota informativă nu se precizează însă despre ce fel de dosar este vorba. Avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac susţine că demersurile procurorilor anticorupţie dar şi decizia magistraţilor ridică mai multe semne de întrebare."Nu sunt la curent despre ce dosar este vorba. De decizia Judecătoriei Ciocana am aflat acum, o jumătate de oră din comunicatul plasat pe site-ul procuraturii. Îmi pare foarte stranie rapiditatea cu care a fost transmisă această informaţie opiniei publice. Nouă nu ne-a fost trimis nici actul, nici o citaţie, nu am fost informaţi vizavi de o aplicare a sechestrului'', a declarat Rogac pentru Publika TV.Lucian Rogac susţine că nu este la curent asupra căror bunuri a fost aplicat sechestrul și că va expedia o solicitare la adresa procuraturii pentru a afla motivele care au stat la baza deciziei magistraţilor