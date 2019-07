Mai multe imagini din satelit au dezvăluit incendii de vegetaţie fără precedent în Groenlanda, Siberia şi Alaska

Imagini din satelit au dezvăluit incendii de vegetaţie fără precedent în Groenlanda, Siberia şi Alaska în contextul temperaturior extrem de ridicate care au cuprins regiuni dintre cele mai îndepărtate ale acestora, relatează Gizmodo şi The Independent, citează

Imaginile surprind valuri groase de fum învăluind râuri, munţi şi vaste fâşii de pădure ale cercului polar nordic.



Luna iunie a cunoscut cele mai mari temperaturi înregistrate vreodată pe planetă şi acestea se menţin ridicate în iulie: după valurile devastatoare de căldură din SUA, altele similare urmează şi în Europa săptămâna aceasta.

În Alaska incendiile de vegetaţie s-au întins pe aproape 700.000 de hectare de pământ - încendiile din regiunea Swan Lake fiind responsabile pentru valurile de fum care au învăluit oraşul Anchorage în lunile iunie şi iulie: aici s-au înregistrat pentru prima dată temperaturi de 32 de grade.

Incendii au fost stârnite şi în Siberia, în regiuni în care turba rămâne în mod normal îngheţată sau umedă, iar acestea pot arde mocnit în timpul iernii pentru a izbucni din nou primăvara.

Cât priveşte Groenlanda, pentru a doua oară în ultimii trei ani izbucneşte un incendiu de vegetaţie în partea sa vestică – şi cu toate că aici incendiile nu au severitatea celor din Siberia şi Alaska, acestea indică un trend al instabilităţii climatice ce se răspândeşte pe planetă.

Un expert al Centrului European pentru Previziuni pe termen mediu, Mark Parrington, a spus că în intervalul 1 iunie - 21 iulie 2019 incendiile de vegetaţie izbucnite la cercul polar de nord au eliberat în atmosferă aproximativ 100 de megatone de dioxid de carbon – o valoare comparabilă cu emisiile de dioxid de carbon din combustibili fosili în decursul unui an întreg (2017) pe teritoriul Belgiei.

Organizaţia Meteorologică Mondială (WMO) a transmis că de la începutul lunii iunie Serviciul Copernicus de monitorizare a atmosferei (CAMS) a detectat peste 100 de incendii de vegetaţie majore.

Wildfires choking Alaska and permafrost melting 70 years ahead of schedule.



???? Read more: https://t.co/fUqOy9fCqX #arctic #environment pic.twitter.com/4NNW2ycu9W