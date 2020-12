Mai multe gospodării dintr-un sat din Hânceşti, transformate într-o mică Veneţie din cauza inundaţiilor

Mai multe gospodării din satul Fârlădeni, raionul Hânceşti s-au transformat într-o mică Veneţie din cauza inundaţiilor. În lipsa unui sistem de scurgere, oamenii ies din locuinţe şi dau deodată de apă şi nămol. Grădinile s-au transformat în iazuri, beciurile şi anexele s-au dărâmat, iar în curând, aceştia ar putea rămâne şi fără case.

Localnicii povestesc că problema inundaţiilor în localitatea lor este un veche, întrucât satul se află în pantă. Cel mai mult au de suferit cei care trăiesc pe vale, iar totul se scurge în casele şi grădinile lor.

Situaţia s-a agravat însă în urmă cu câţiva ani din cauza unui iaz care se află în apropiere de casele lor. Proprietarul acestuia a construit un baraj care împiedică scurgerea apelor, aşa că toată se acumulează în gospodăriile oamenilor.

"Noi anul trecut prindeam aici în grădină peşte, cât de mare era apa."

"Au adus nişte tuburi de scurgere, le-au scos din pământ cum erau şi le-au pus pe deasupra. El stă în aer, iar apa până de aducă ca să se scurgă în iaz, aici la noi se face de 1 metru jumate, se duce până sub case."

"De vreo 7-8 ani la noi aşa se face. Degrabă o să ni se desfacă casele în două, trăim pur şi simplu pe apă. Când se dă în arendă sunt anumite condiţii, să cureţe acel iaz, să nu aducă pagube oamenilor, la noi e contrariul."

Zinaida Paraschiv spune că îi este frică pentru casa ei care într-o bună zi pur şi simplu se va distruge de la atâtea inundaţii. Pe locul unde până nu demult era o grădină, acum apa ajunge până la un metru.

"Aici am avut grădină, cu copaci, am avut şi beci în curte. Totul mi-a fost distrus. Vedeţi, unde e stuh acolo, acolo mi-am săpat şi canal de scurgere, dar acum nu mai am nimic.", a povestit locuitoarea satului Fârlădeni, Zinaida Paraschiv.

Primarul satului spune că le-a propus oamenilor să le dea alte terenuri pentru a-şi construi case, însă aceştia au refuzat. Alesul local zice că ar avea o soluţie pentru ei, doar că o va putea implementa abia peste vreo doi ani.

"Oamenii au dreptate, acolo a fost ridicat baraj la iaz pentru că el se înnămolea şi s-a ridicat ca să aibă cât de puţină apă pentru că creşte peşte. Noi ne-am gândit că singura scăpare va fi să dăm drumul la râu care este lângă iaz, asta ar urma să se întâmple peste un an jumate, doi.", a afirmat primarul satului Fârlădeni, Hânceşti, Pavel Barbos.

În total, în jur de 30 de case din Fârlădeni, Hânceşti sunt afectate în permanenţă de inundaţii.