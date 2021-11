Mai multe garduri construite ilegal în preajma blocurilor, demolate. Oamenii sunt nemulţumiţi

Mai multe garduri instalate ilegal pe strada Valea Crucii din Capitală, au fost demontate de o echipă de muncitori. Revoltaţi, locatarii păgubiţi au mers la Pretura Botanica, pentru a cere explicaţii de la funcţionari.

"Este groaznic să vii şi să distrugi ceea ce oamenii au investit, ei au încercat să facă frumos."



Unul dintre locatarii care s-a trezit fără gardul de la apartamentul său de la parter este Ghenadie Orth:



"Gardul este construit, să presupunem ilegal. Dar gardul a fost construit pentru noi, de-a ne proteja de toţi narcomani, beţivani care stăteau noaptea aici. "



Bărbatul mai spune că, împreună cu alţi vecini, este gata să scoată gardul vechi, inestetic, şi să planteze altul nou, din tuia.



Şi această femeie spune că a construit gardul, acum 25 de ani, pentru a-şi proteja locuinţa de oamenii străzii.



"Am făcut numai ca să ne protejăm, de hoţi, de boschetari, de mizeria de la stradă. Iaca, mergeţi la mine în ogradă să vedeţi că eu numai flori am. "



Locatarii cred că ogrăzile lor amenajate arată acum mai bine decât acum câţiva ani.



"Noi avem grijă de acest teritoriu. Dacă priviţi în jur, la vecinii care nu au îngrădit, e groaznic ce se face."



"Noi nu avem construcţii, nu avem nimic, unde am îngrădit, trec foarte multe ţevi de gaz, am pus copăcei, flori. "



Pretorul sectorului Botanica, Diana Guba, susţine că demontarea a fost oprită până la o decizie finală a autorităţilor municipale.



"Pământul este municipal, deja am avut şedinţe cu dumnealor, le-am explicat, să scrie o cerere la primărie, să solicite ca acest pâmânt să i să le de-a în arendă şi atunci ei vor veni cu o schiţă, cu garduri uşor demontabile sau din tuie. "



În acest an, în sectorul Botanica au fost demontate 50 de garduri construite ilegal în preajma blocurilor.