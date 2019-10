Mai multe femei primar în ţara noastră. La alegerile din 20 octombrie, 112 doamne au fost alese la conducerea unei localităţi

În Moldova, numărul femeilor alese la conducerea unei localităţi, creşte de la un scrutin la altul. La alegerile din 20 octombrie, 112 doamne au venit la cârma primăriei, cu 31 mai multe decât la localele de acum patru ani.

Un exemplu în acest sens este şi Stela Onuţu, primarul ales al oraşului Glodeni, care în urma victoriei şi-a adjudecat cel de-al doilea mandat. În total, în cursă s-au înscris şase candidaţi, inclusiv două femei. Însă, bătălia cea mare s-a dat între candidatul formaţiunii "Partidul Nostru", Stela Onuţu şi cel al Partidului Socialiştilor, Ruslan Bernic. Stela Onuţu a obţinut majoritatea covârşitoare a voturilor, aproximativ 60 la sută. Socialistul - aproape 15%.



"A fost o luptă curată, fără insultări, fără minciuni, fără bârfe", a menţionat Stela Onuţu.



Primarul reales spune că în timpul mandatului precedent cel mai greu i-a fost să câştige încrederea oamenilor, mai ales că a trebuit să înfrunte şi anumite stereotipuri de gen.



"Venind în funcţie am întâlnit oameni care strigau "auzi, tu, femeie!". A fost un imbold şi o poziţie că trebuie să reuşim. Eu întotdeauna am luptat pentru egalitatea de gen, dar sunt unele momente, unele situaţii când o femeie poate redirecţiona sau soluţiona o problemă un pic mai altfel decât bărbaţii", a declarat Stela Onuţu.



Stela Onuţu spune că pe durata precedentului mandat s-a axat pe soluţionarea celor mai stringente probleme cu care se confrunta oraşul Glodeni: "Nu am avut o oprire în oraş, nu am avut nimic, 20 de ani de stagnare totală. Ceea ce ţine de asfaltare, marcajele făcute. Totul e în perioada mandatului trecut."



Prioritățile pentru următorii patru ani sunt la fel de ambiţioase.



"Problema stringentă la moment este asigurarea cu apă potabilă şi evacuarea apelor reziduale a oraşului. Din păcate depindem de sectorul privat în ce ţine de aceste două surse de existenţă a localităţii", a precizat primarul ales.



Majoritatea oamenilor din Glodeni cred că noua - veche primăriţă se va ţine şi în continuare de cuvânt:



"Totuşi o femeie e mai gospodăroasă, aşa impresie am eu. Multe a făcut. A făcut trotuare şi asfalt. Multe întrebări s-au rezolvat".



"Mulţumim pentru ceae ce a făcut şi ceea ce o să reuşească o să fim mulţumiţi. În ziua de azi e greu de făcut şi de atins scopuri. E stăruitoare şi e bravo".



"O femeie are mai multă responsabilitate, adică ea le aranjează pe toate la locul lor mai repede decât un bărbat. Femeia este şi bărbat şi femeie în ziua de azi".



În primul tur al alegerilor locale din 20 octombrie au fost aleşi 514 primari.