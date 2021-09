Mai multe femei din raionul Ialoveni demostrează că la bătrâneţe poţi fi o şoferiță bună. Se deplasează pe triciclete electrice

Pe triciclete electrice. Așa se deplasează mai multe femei din comuna Răzeni, raionul Ialoveni, ajunse deja la vârsta de pensionare, care demostrează că și la bătrâneţe poţi fi o şoferiță excelentă. Femeile manevrează cu uşurinţă vehiculul şi pot face fără efort depăşire căruțelor, care deja rămân a fi o raritate în localitate. Una dintre acestea este şi Anastasia Untilă de 72 de ani.Anastasia Untilă ne-a povestit că tricicleta electrică a primit-o în dar de la copiii ei. Asta pentru că de ani buni, nu se poate deplasa fără cele două bastoane ortopedice. Femeia spune că a avut mari emoții când a condus pentru prima dată vehiculul."Nici nu m-am urcat pe motocicletă, nici n-am avut. Cam nu prea puteam, mă temeam, nu ştiu ce, când mă dădeam tremuram, dar acum m-am învăţat. Oleacă o mai dau într-o parte. O pornesc de aici şi e bun. Aici dau înapoi. La biserică mă duc şi vin înapoi. Am transportul meu deja. "Soţul femeii este cel care are grijă ca tricicleta electrică să fie mereu gata de drum." Eu îl pun mă rog în priză. Acolo la dos în dau.Iată lumina de noapte, iată semnalizatorul de stânga şi dreapta. Asta de claxonul, iar asta când stai pe loc că s-a stricat.", a declarat Nicolae Untilă, soţul Anastasiei.Un astfel de vehicul are și Maria Ţîrchi."E adus de peste hotare. Mi-au trimis-o copii. E foarte uşor, are trei frâne, acceleratorul. De mână frână, încă una şi deja de picior. E foarte uşor. Pentru vârsta mea la 67 de ani, 66 că merg spre 67 - e foarte uşor. Eu, de fapt, de domnişoară am învăţat de motociclistă."Tricicleta poate atinge cel mult 40 de kilometri pe oră. Maria Ţîrchi spune că străbate rapid tot satul."Opt ore ţine acumulatorul. Îmi este foarte uşor cu lucru ăsta a nostru, tricicleta. Mă duc la spital, mă duc până în centru, mă duc fata, nepoţica o duc la grădiniţă, o aduc. Eu trăiesc cu totul în celălalt capăt de sat, iar grădiniţa e în centru."