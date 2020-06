Mai multe farmacii și frizerii, ÎNCHISE pentru că nu au respectat măsurile de protecție contra COVID-19. Şeful ANSP a venit cu o ATENŢIONARE către agenţii economici

Şapte farmacii, nouă frizerii, un cabinet stomatologic și cinci unități de comerț cu ridicata sau amănuntul au fost închise pentru că nu au respectat măsurile de protecţie împotriva răspândirii COVID-19. Potrivit directorului ANSP, Nicolae Furtună, decizia de suspendare a activităţii instituţiilor vizate a fost luată, după ce în perioada 3-10 iunie, responsabili din domeniul sănătăţii au efectuat controale inopinate.

Totodată, potrivit lui Furtună, administraţia a opt frizerii a fost amendată.

"Atunci când am identificat că nu am fost înţeleşi ce se numeşte relaxare şi revenirea la normalitate, am avut câteva şedinţe cu colagii din cadrul Ministerului Sănătăţii, ANSP, Ministerul de Interne, MEI, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, ANTA şi am luat decizia de a pune în aplicare verificarea respectării măsurilor de control în infecţia cu COVID. Am făcut controale inopinate la obiectele de risc care și-au reluat activitatea. În câteva zile, avem opt amenzi și avem suspendată activitatea a 23 de obiective. Am decis să purcedem la controale, inclusiv cu măsuri de constrângere", a menţionat Nicolae Furtună.

Şeful ANSP a atenţionat agenţii economici că verificările vor continua: "Unde vor fi încălcări, vom purcede la încetarea activității şi se vor face sancţionări".

De menţionat că, în perioada 3-10 iunie, au fost verificate 281 de unități, 50 dintre care aveau neconformități la etapa controlului.