Mai multe familii au protestat la Primărie pentru că sunt cinci ani de când își așteaptă apartamentele

De mai bine de cinci ani, peste o sută de familii, care au investit în construcţia unui bloc de locuinţe, nu se pot muta în propriile apartamente. Potrivit firmei responsabile de efectuarea lucrărilor, imobilul a fost construit Programul Municipal ”Prima Casă”, iar administraţia locală nu ar fi alocat banii promiși.

Câteva familii au fost astăzi la primărie, să ceară ajutorul primarului interimar. Adrian Talmaci însă le-a sugerat să aştepte să treacă alegerile, după care să apeleze la ajutorul consilierilor.

”Dumneavoastră ați spus că această casă nu poate fi construită, deoarece nu sunt bani, voi ați construit prima casă din banii noștri”



Până a merge astăzi la primărie, câţiva locatari s-au adunat în faţa blocului care trebuia să le devină casă încă acum cinci ani, unde au discutat cu directorul companiei de construcţii. Lucrările la imobilul cu 16 etaje de pe strada Studenților au început înca în anul 2012, iar termenul pentru darea în exploatare a apartamentelor era 2014.

Până în prezent însă, aici nici măcar nu au fost instalate ascensoarele, pe holuri nu este lumină, iar cele aproximativ 20 de familii care s-au mutat în apartamente, chiar dacă blocul nu este dat în exploatare, spun că îşi riscă viaţa zi de zi.



”Avem un an de zile de când locuim aici. E foarte greu. Ascensoarele nu sunt puse, căldură la început nu era. Lumina am instalat-o personal, soțul. Frica este ca să rămânem fără casă”.



”Noi locuim în niște condiții inumane. Eu, personal, stau la etajul 14. Vă dați seama, bunurile de zi cu zi, eu trebuie să le i-au în mână și până la etajul 14 să le ridic cu soția împreună”.



”Am optat pentru un apartament cu o cameră. Stăm de șapte ani, așteptăm rezultate și nimic. La moment, facem reparație. Venim cu copiii la școală, deja, aici. De la Botanica unde stăm la chirie”.



”La fiecare om îi e frică de așa ceva, o dată ce nu-i dat în exploatare, nu sunt finisate lucrările. Vrem o rezolvare. Vrem să ne audă și Primăria.



Directorul companiei care a construit blocul spune că lucrările au fost stopate din lipsă de bani. Acesta spune că potrivit parteneriatului încheiat cu primăria, aceasta datorează companiei circa 3 milioane de lei.



”Aici, parțial este programul municipal ”Prima Casă”. A rămas doar să punem ascensoarele și să finisăm lumina. Avem întârziere efectiv de vreo trei ani, din cauza lipsei de finanțare.”, a spus Sergiu Cheibaș, directorul companiei.



Astăzi, oamenii au venit şi la primărie, unde au discutat cu edilul interimar şi şeful direcţiei construcţii capitale.



”- Pentru Dumneavoastră e serviciu, pentru noi e viața noastră.

- Noi am trăit o iarnă acolo. Îngheață apa. O să rămânem fără apă, canalizația îngheață”.



Potrivit primarului interimar al Capitalei, Adrian Talmaci, oamenii ar putea fi ajutaţi doar după ce Capitala va avea un consiliu municipal funcţional.



”În situația dată, ca să depășim problema, deci, executivul a întocmit un proiect de decizie, privind compensarea antreprenorului, costul lucrărilor și care urmează a fi examinate de către consiliul municipal și sperăm că după alegerile locale generale, consiliul municipal va aproba acest proiect de decizie”, a declarat Adrian Talmaci, primarul interimar al municipiului Chișinău.



Oamenii spun că vor mai aştepta maxim o lună, iar dacă situaţia nu se va schimba, vor veni din nou, la primărie.