MAI MULTE EXPORTURI: Companiile vinicole din Moldova au produs anul trecut 180 de milioane de litri de vin

Companiile vinicole din Moldova au produs anul trecut 180 de milioane de litri de vin, fiind cea mai mare producţie din ultimii şapte ani. Creșterea volumului a generat şi exporturi în valoare de peste 128 de milioane de dolari. Asta arată un raport al Oficiului Naţional al Viei şi Vinului.

Cele mai multe vânzări au fost făcute în Uniunea Europeană, CSI şi în China.

În 2017, ţara noastră a exportat în 63 de state, 140 de milioane litri de vin, cu 5,5 la sută mai mult faţă de 2016.

Cel mai mult vin, în jur de 90 milioane litri, s-a vândut în vrac, în creştere cu 1,4 % faţă de acum doi ani. Aproape 44 la sută din producţie s-a realizat în Belarus, mai exact 50 milioane de litri. 16% din volum a ajuns în Georgia şi 14 la sută în Federaţia Rusă.

Au continuat să crească şi vânzările de vin îmbuteliat. Anul trecut s-au exportat peste 54 de milioane de sticle. Cele mai multe vânzări au fost făcute în UE, aproape 46 la sută, în ţările CSI - 32 % şi în China - peste 11 la sută.

Producătorii spun că în ultima perioadă se bucură de preţuri mai mari la vinurile îmbuteliate destinate exportului. Un litru este vândute, în medie, cu 1,34 de dolari. În timp ce băuturile în vrac sunt comercializate cu puţin peste 50 de cenţi per litru.



"30 % avem îmbuteliat şi 70 % în vrac şi acele 30 % ne aduc 60 la sută din venituri. Rezervele de vin la vinării sunt în scădere şi anul acesta a atins cel mai jos nivel din ultimii 10 ani", a spus directorul ONVV Gheorghe Arpentin.



Unul dintre cei mai mari vinificatori susţine că aproape 90 la sută din producţia din acest an a fost exportată în peste 30 de ţări.



"A fost un an foarte bun, roada a depăşit prognoza noastră cu 25 % şi nu doar cantitativ, dar şi calitativ a fost un an excepţional", a spus producătorul vinicol, Arcadie Focşa.



Rezultatele bune din domeniu se datorează inclusiv implicării autorităţilor care au ajustat cadrul legal la cerinţele internaţionale.



"Guvernul prin Fondul Naţional de Subvenționare susţine nu doar plantarea de plantaţii de viţă de vie, dar susţine şi reutilarea uzinelor, a fabricilor", a spus preşedintele Comisiei Parlamentare Agricultură, Ion Balan.



Reprezentanţii Ministerului Agriculturii spun că, în prezent, elaborează strategiei privind dezvoltarea sectorului vitivinicol până în 2030. Unul dintre obiective este creşterea plantaţiilor de viţă de vie.



"Avem multe cazuri în care materia primă pe unele direcţii este dificitară. De aceea trebuie să identificăm concret posibilităţile de dezvoltare a creşterii masive", a spus secretarul de stat la Ministerul Agriculturii, Vasile Luca.



Moldova a câştigat 380 de medalii de aur, argint şi bronz, la concursurile vinicole internaţionale.