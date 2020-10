Mai multe drumuri din satul Covurlui, raionul Leova, arată ca după bombardament, după inundaţiile de săptămâna trecută

După inundaţiile de săptămâna trecută, mai multe drumuri din satul Covurlui, raionul Leova, arată ca după bombardament. Căile de acces sunt pline de gropi, iar primăria aşteaptă ajutor de la autorităţile raionale.

Două drumuri asfaltate și două care erau în reparaţii au fost deteriorate de ploaia torențială de săptămâna trecută.



"Cam e săptămâna, dacă și mai bine și nu s-a intervenit cu nimic. Noi am ferit tot, să se poată parcurge, să treacă lumea și să meargă mai ușor. Copiii la școală să se ducă, căci cam greu merg. Asta e foarte periculos", a menționat un bărbat.



"Foarte rele sunt drumurile. După ploaia asta sunt rele de tot. S-a stricat și asfaltul. Drum bun o făcut aici și nou. Nu o făcut lucrul calitativ. E imposibil de mers, nici nu merge nimeni. Transportul nu trece pe aici", a spus un localnic.



Șoferii spun că din cauza gropilor imense sunt nevoiți să-și repare mașinile mai des: "Foarte greu mergem pe acest drum. Cum să nu te temi dacă strici tehnica. Greu ajungi. Trebuie de făcut numaidecât, că altfel stricăm tehnica și nu mai ajungem la vreme"



Primarul satului Covurlui, Ion Neghină, spune că nu are ce face doarece primăria nu are resurse financiare.



"Cu puterea autorității publice locale, cu antreprenorii care am convenit și cu puterile noastre încercăm să stabilim, să înlăturăm măcar cât de cât ca lumea să poată să meargă pe aceste drumuri. Conducerea raionului ne-a promis că mă ajută. Administrația publică locală nu are finanțe", a declarat Ion Neghină.



Pe de altă parte, reprezentanții Întreprinderii Drumurilor din raionul Leova spun că cele patru drumuri din sat nu sunt în gestiunea lor.



"Noi suntem cu deservirea acestor drumuri. Drumul care a fost deteriorat aparține primăriei, nu aparține Administrației de Stat a Drumurilor. Se face comisie, după asta se intervine. Da, au fost solicitări, dar cum poți să te implici în așa caz, dacă nu îți aparține. Și reparația capitală a fost făcută de altă firmă", a precizat Nicolae Revenco, șeful S.A Drumuri-Cimișlia.



Potrivit primarului satului Covurlui, Ion Neghină, pagubele se ridică la circa patru milioane de lei.