Mai multe curţi din Capitală, în proces de reparaţie. Directorul Exdrupo: O să mergem din curte în curte

Mai multe curţi din Capitală sunt în proces de reparaţie. Peste o sută de muncitori de la "Exdrupo" şi 60 de utilaje lucrează la asfaltarea ogrăzilor din cele cinci sectoare.



Într-o curte de la Botanica, muncitorii au astupat gropile.



"Am scos primul strat l-am curăţit bine şi punem încă un strat de asfalt de cinci centimetri şi îl presăm cu catocul."



"Primul strat cu binder, pe urmă al doilea e stratul subţire.



Cei mai fericiţi de lucrări sunt locatarii.



"Era dezastru. Până să intri cu maşina aici era imposibil, trebuia să rămâi fără roţi."



"Am stricat maşina prea tare şi mulţumesc pentru ce au făcut, că eu în fiecare zi trec pe aici."



Şi într-o ogradă din centrul oraşului e agitaţie mare.



"Până acum s-a dovedit a pune stratul de pietriş şi stratul de beton asfalt. Undeva în jur de 500 de metri pătraţi şi vom lucra până vom finaliza lucrările până la capăt", a spus Anatolie Filimon, şef "Exdrupo", sectorul centru.



"Foarte bine, e plăcut şi ai pe unde merge. Era foarte rău, erau gropi, era glod, era apă, era grămadă tot."



"Clar că e normal şi copilul merge normal şi maşinile au unde să le parcheze.



"Am început cu curţile de blocuri, în fiecare sector câte o curte de bloc. Sunt curţi de bloc care necesită urgent reparaţie pentru că asfaltul e într-o stare destul de degradată. O să mergem din curte în curte", a spus Adrian Boldurescu, director Exdrupo.



Pentru reparaţia drumurilor au fost alocate 85 de milioane de lei.