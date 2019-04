MAI MULTE CREDITE ÎN 2018. Împrumuturile acordate au crescut cu 4,4 miliarde de lei

foto: publika.md

După patru ani în care moldovenii au strâns cureau la capitolul împrumuturi, în 2018, volumul creditelor acordate a revenit la nivelul de până la criza bancară. Organizaţia IDIS Viitorul constată că împrumuturile au fost înviorate, în special, de persoanele fizice.



Calculele arată că anul trecut, companiile de microfinanţare au oferit moldovenilor împrumuturi în sumă de 2,4 miliarde de lei, în timp ce băncile au acordat 2 miliarde lei.



Este pentru prima dată când băncile sunt devansate la acest capitol de organizaţiile nebancare, care au credite mai scumpe, dar, în acelaşi timp au implementat proceduri mult mai simple.



Experţii constată şi o schimbare în structura creditelor. Dacă în urmă cu cinci ani împrumuturile oferite persoanelor fizice constituiau doar 19%, iar restul reveneau companiilor, în 2018, persoanelor fizice deja le-a revenit 40 la sută.



Pofta de credite a coincis cu programul "Prima Casă". Astfel, împrumuturile ipotecare de 1,5 miliarde de lei au constituit cea mai mare cotă din totalul creditelor. Cu un miliard de lei, pe locul doi în topul preferinţelor, au fost creditele de consum.



O uşoară creştere a împrumuturilor luate de persoanele juridice s-a înregistrat în a doua jumătate a anului trecut. Experţii în economie speră că, în acest an, aceştia vor bate recordul.



"Creşterea care am înregistrat-o anul trecut de 4.4 mlrd de lei se datorează faptului că la persoanele juridice s-a stopat căderea, iar la persoanele fizice am avut această creştere puternică. Având o perspectivă aşa, mai sigură pe veniturile lor s-au împrumutat de la bănci cu credite de consum. Explozie am avut la creditele ipotecare. Creşterea lor a fost de 50 la sută, aşa ceva nu am avut niciodată."