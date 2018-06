Mai multe companii din SUA și Coreea de sud, vizate de anchete în China

Autoritățile de reglementare din China au lansat o anchetă care vizează producători de microcipuri din Statele Unite și Coreea de Sud. Printre cele vizate de investigație se numără Micron Tehnology Inc., Samsung Electronics Co. și SK Hynix Inc..

Agenți ai Administrației de stat pentru Reglementare din China au efectuat recent percheziții la sediile companiilor menționate mai sus, însă nu au oferit detalii despre obiectul investigației.

Micron Technology este o companie americană, în timp ce Samsung Electronics și SK Hynix sunt firme sud-coreene.

Vestea vine în contextul în care administrația Donald Trump a luat o serie de măsuri comerciale împotriva Uniunii Europene, Canadei, Mexicului și Chinei. Compania de telecomunicații ZTE (China) este vizată de interdicții în SUA, pe fondul acuzațiilor că ar fi exprtat ilegal produse în Iran și Coreea de Nord.

Cel mai probabil, investigația ordonată de Beijing este o măsură de retrosiune care are rolul consolidării sectorului tehnologic chinez și diminuării dependenței de Occident.