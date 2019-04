Mai multe companii de top din China interesate să investească în Republica Moldova

Ministrul Chiril Gaburici s-a întâlnit astăzi cu un grup format din reprezentanții celor mai mari companii chineze, care activează în sectorul industriei farmaceutice și biomedicină, inteligența artificială și tehnologiile lingvistice, industria grea și producerea mașinilor industriale, turism.

Potrivit ministrului Economiei și Infrastructurii, Republica Moldova dorește să-și consolideze parteneriatul economic, să încurajeze liberalizarea comerțului și investițiilor bilaterale, care vor aduce beneficii economice și sociale pentru ambele țări.

Partea chineză și-a exprimat intenția de a efectua o dată la două luni vizite în Moldova, cu diferite delegații, pe domenii diferite, pentru a descoperi potențialul investițional oferit de țara noastră. De asemenea, Vicepreședinte CEATEC-EUWC, Pan Feng a menționat că a rămas impresionat de vinurile moldovenești, „Au un preț competitiv și sunt de calitate înaltă, astfel de produse dorim să apară pe piața din China”.

„Vrem să dezvoltăm în Moldova parcul industrial în domeniul IT și în domeniul agriculturii. Când le povestesc colegilor din Guvernul chinez despre Moldova, le spun că această țara are o poziție geografică strategică, din punct de vedere comercial are acces la piețele din UE, CSI, Turcia și România. După ce am vizitat Moldova, vom încuraja și mai multe companii chineze să vină și să-și dezvolte afacerile la dumneavoastră în țară”, a spus șeful delegației Pan Feng.