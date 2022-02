Mai multe căi de acces către curţile din Capitală arată ca după bombardament, având mai multe gropi decât asfalt. De exemplu, această porţiune de drum din faţa unui bloc de pe strada Trandafirilor are 100 de metri lungime. Şoferii spun că, deşi este o distanţă destul de mică, gropile care se înghesuie una lângă alta le consumă timpul și nervii.'' - Noi în timpul ăsta cât îl pierdem aici dădeam două magazine.- Dar când plouă cum e?- Se astupă şi nu se vede nimic. Şi merge aşa ca pe arătură.''Cei care locuiesc în blocul din preajmă spun că de ani buni nu a fost nici gram de intervenţii şi că pe această porţiune e greu de mers cu orice fel de transport.''Acest drum nu a mai fost reparat de vreo 20 de ani, dacă nu mai mult. Eu locuiesc aici de 30 de ani, înainte era mai bine, acum însă e imposibil de mers chiar şi pe jos. Groapă peste groapă.''O altă porţiune de drum care le dă bătăi de cap şoferilor este pe strada Independenţei.''Să vă spun sincer e straşnic. E imposibil de mers. Trecem regulat şi parcă ar fi după un bombardament.''''Foarte rele mi se par şi s-au făcut aceste drumuri de când s-a construit în locul respectiv blocul nou.''''Este într-o stare dezastruoasă, s-a intervenit la trasarea reţelelor pentru comunicaţii şi ulterior au început să apară problemele de pavaj.''Oamenii spun că au făcut în nenumărate rânduri solicitări către autorităţi, însă, deocamdată, nu au primit un răspuns.''Da, noi avem portalul oraşului unde putem informa. Vecinii, asociaţia, am lăsat solicitări, dar iată a trecut un an sau mai mult şi deocamdată nimic.''Solicitat de postul nostru de televiziune, șeful interimar al Direcției generale transport public și căi de comunicație, Vitalie Mihalache, susţine că autorităţile cunosc situaţia din curţile de bloc, așa că în acest an, pentru reparaţii a fost prevăzută o sumă de două ori mai mare decât cea de anul trecut.''Inclusiv cu infrastructura pietonală sunt planificate aproximativ 200 de milioane de lei investiţii în reparaţii ceea ce ţine de accese în curţi de bloc şi trotuare'', a declarat Mihalache.Potrivit responsabililor, lucrările ar putea să înceapă în luna aprilie. Deocamdată, nu se ştie câte căi de acces către curţi de bloc vor fi reparate în acest an.''Săptămâna curentă au fost efectuate evaluări în sectoarele municipiului Chişinău şi pregătim documentația şi caietele de sarcini pentru iniţierea procedurilor de licitaţie'', susține Vitalie Mihalache.Anul trecut, pentru reparaţia curţilor de bloc au fost alocate 90 de milioane de lei. Astfel, s-a intervenit în 34 de curţi de bloc.