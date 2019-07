Mai multe bilete gratuite pentru odihnă la sanatoriu. În 2019, Casa Națională de Asigurări Sociale a prevăzut un buget mai generos pentru tratamentele balneosanatoriale. Astfel, în acest an, 6615 veterani vor beneficia de bilete la sanatoriu, cu peste 800 mai mulți, decât anul trecut.

Totodată, și numărul persoanelor asigurate, care își vor putea întări sănătatea la o stațiune balneară, este în creștere. Dacă anul trecut, peste 5600 de persoane asigurate au beneficiat de bilet gratuit, atunci, în acest an, numărul a ajuns la 6675 beneficiari.



Victor Popovici are 70 de ani, iar de câțiva ani, bărbatul merge să se trateze la un sanatoriu din satul Hîrjauca, raionul Călărași. Bărbatul a activat 20 de ani la Ministerul Afacerilor Interne, iar din cauza problemelor de sănătate s-a pensionat. Acum, el primește bilete de la CNAS pentru tratament la sanatoriu.





”Mă odinesc aici al 15-lea an la rând, în tot anul. O dată în trei ani, nouă ni se dă foaie gratis, dar în ceilalți ani, eu cumpăr”, a declarat Victor Popovici, beneficiar de bilet la sanatoriu.





Valentin Kolesnicenco, în acest an, a primit pentru prima dată un bilet la tratament balnear. Acesta este veteran în muncă și are aproape 50 de ani lucrați. Acum, el spune că se bucură de odihnă.



”Dimineața începe cu alergarea, mersul sau gimnastica. Urmează micul dejun, după care mergem la proceduri. În zi ne fac câte 4-5 proceduri”, a declarat Valentin Kolesnicenco, beneficiar de bilet la sanatoriu.





Vitalie Plămădeală activează la o fabrică de mobilă, iar după ce aproape trei ani a stat în lista de așteptare, a primit un bilet la sanatoriu. Bărbatul spune că pentru prima dată se află la o stațiune balneară și că zilnic beneficiază de proceduri de tratament.



”Avem bazin subacvatic, avem masaj, avem fizioterapii, avem băi cu sare. Deja personal am început să practic și sportul. Schimbăm regim de viață, față de cel care l-am avut până acum.”



În stațiunea de la Hîrjauca se tratează maladii ale aparatului digestiv, ale sistemului nervos, ale aparatului locomotor, dar și maladiile ginecologice. În acest an, Compania Națională de Asigurări Sociale a contractat cu acest sanatoriu peste 2860 de bilete, dintre acestea 1326 destinate veteranilor, 1446 - persoanelor asigurate, iar 89 pentru victimele lichidării consecințelor de la Cernobîl.



”Toți pacienții sunt cazați în camere pentru două persoane, cu toate comoditățile, baie, veceu, lavoar, televizor. În biletul de tratament la pacienți intră cazarea, alimentarea și tratamentul pacientului.”



Potrivit reprezentanților CNAS, de bilete la sanatoriu poate beneficia orice persoană asigurată sau orice veteran, în șapte sanatorii din țară și unul din orașul Sergheevca,Ucraina.



”Se adresează la casa teritorială, depune cererea cu actele necesare, forma medicală 070E dela medicul de familie, se pune în rând, se înregistrează cererea. Data depunerii cererii se socoate data punerii în rând și conform rândului se eliberează biletele.”



În acest an, pentru biletele la stațiunile balneare au fost alocate aproape 87 de milioane de lei, cu 18 milioane de lei mai mult decât anul trecut.