MAI MULTĂ LUMINĂ PE VIADUCT. Au fost instalate 154 corpuri de iluminat pe bază de LED

Iluminatul stradal de pe Viaductul care leagă sectoarele Botanica şi Centru ale Capitalei a fost modernizat. Potrivit autorităţilor municipale, datorită LED-urilor instalate, cheltuielile pentru energia electrică vor fi reduse cu 45 la sută. Oamenii speră că astfel va spori şi securitatea în trafic.



"Cel puțin nu e așa de periculos când trecem drumu, că deja o mulțime de accidente pe tema dată, deci ar fi bine, să fie și pe alte străzi."



"Desigur că ele is mai econome, is mai frumoase și cred că mai de nădejde."



"- Până acum nu prea am atras atenția, dar tot era, ceva lumină era.

- Dar acum e mai bine?

- E mai bine, desigur."



În total, au fost instalate 154 corpuri de iluminat pe bază de LED.



"S-a montat o porțiune de cablu de doi kilometri și 600, s-au schimbat corpurile vechi în corpuri noi, s-au schimbat clemele. Cheltuielile le reduc la întreținere. Garanția pentru corpurile date este de zece ani", a spus Viorel Ciobanu, diriginte de șantier .



Costul proiectului este de 1,7 milioane lei.



"Ceea ce era până acuma greu era de numit iluminat, era peste un bec, galben, felinarele deja învechite și doi, prezintă și un bulevard destul de important pentru noi pentru că se află lângă Spitalul numărul 1, cele mai mare spitale, accidentele multe care se întâmplau", a menționat Ruslan Codreanu, primarul.



Pe parcursul anului acesta urmează a fi modernizat iluminatul public și pe alte străzi, printre care Calea Moșilor, Calea Ieșilor, Kiev, Munceşti şi bulevardul Moscova.