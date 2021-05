Mai mult oxigen pentru bolnavi. Medicii spun că spitalele din țară au nevoie de staţii de producere a oxigenului medical

Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” din Capitală are o nouă stație de oxigen instalată datorită proiectului Băncii Mondiale „Răspuns de urgență la COVID-19 în Republica Moldova”.



Potrivit medicilor, acest utilaj este indispensabil pentru tratarea bolnavilor.



"Această staţie de oxigen produce circa 54 de metri cubi de oxigen medical care este dirijat în instituţia noastră. Atât în secţiile somatice unde avem saloane de terapie avansată, cât şi în două secţii, secţia de terapie intensivă", a menționat Gheorghe Străjescu, vicedirector la SCM „Sfânta Treime”.



Spitalul „Sfânta Treime” mai are o staţie care însă produce o cantitate mai mică de oxigen.



"Ea este în rezervă, ea funcţionează. În momentul în care se defectează o staţie, ca să nu supunem unor complicaţii de stop cardiac, dezvoltarea insuficienţei cardio pulmonare, din cauza lipsei de oxigen, asemenea spital trebuie să aibă două staţii de producere a oxigenului medical ca să funcţioneze non-stop", a precizat Gheorghe Străjescu, vicedirector la SCM „Sfânta Treime”.



Staţia de producere a oxigenului are un mecanism simplu care preia aerul din exterior şi, prin intermediul unui generator, produce oxigen cu o puritate de până la 96 la sută.



"Iată aceasta este concentraţia de oxigen pe care cisternele le iau din aer, le transformă, acumulând în cisternele care merg pe etape. După care se transmite tot oxigenul la secţiile de terapie intensivă sau la alte secţii unde necesită pacienţii oxigen", a declarat Dan Sevcenco, inginer biomedical la SCM „Sfânta Treime”.



În cadrul instituției medicale va fi deschisă o nouă secţie de terapie intensivă, unde vor fi internaţi alţi 14 pacienți cu insuficienţă respiratorie.



"De la staţia de oxigen sunt trase conducte care merg cu oxigenul centralizat unit deja la reţelele care sunt în interiorul spitalului, în terapie intensivă. La fiecare pat sunt porturi cu care se uneşte aparatul ca să primească raportul de oxigen dintre oxigenul comprimat şi aer. Ambele ajută la lucrarea aparatului de ventilare", a spus Andrei Neburac, șef secție Terapie Intensivă la SCM „Sfânta Treime”.



Încă trei astfel de staţii au fost construite la Spitalul Clinic Republican din Bălți, la Spitalul raional din Căușeni și la cel din Soroca. În total, vor fi instalate 20 de staţii de producere a oxigenului medical în întreaga ţară.