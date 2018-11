Mai mult de jumătate dintre femeile din Moldova nu au făcut niciodată testul de depistare a cancerului de col uterin. Iar, din cauza acestei maladii, o dată la trei zile moare câte o pacientă. Datele îngrijorătoare au fost prezentate de Ministerul Sănătăţii, care susţine că statistica ar fi alta dacă femeile ar merge mai des la ginecolog.



Doamna din imagini a fost internată la Institutul Oncologic din Capitală acum o lună. Simptomele neobișnuite au făcut-o să se adreseze medicului de familie.



"Medicul m-a întrebat dacă ştiu care e diagnosticul, iar eu am zis că-mi este clar că e cancer. "Dar stadiul?" Deja nu ştiu care este. - Dv. ştiţi. Dar stadiul trei nu e patru, încă nu mor. Înseamnă că totul va fi bine", a zis Emilia, pacientă.



Maladia putea fi tratată la o fază incipientă, dacă femeia ar fi făcut analizele la medicul ginecolog.



"Cancerul cervical ese o maladie care parcurge fara simptome.Adica asimptomatica in stadiul initial. Atunci cind apar singereri vaginale, sau singereri intermenstruale, atunci cind apar dureri - maladia este in stadiul avansat", a declarat Veronica Ciobanu, medic ginecolog.



Testul Papanicolau este în prezent cea mai rapidă şi sigură metodă de identificare a celulelor canceroase şi precanceroase. Investigaţia poate fi făcută gratis chiar şi în lipsa poliţei de asigurare medicală.



"Probele sunt luate cu un astfel de instrument. Şi asta este toată procedura", a menționat Rodica Comendant, medic ginecolog.



Doctorii le recomandă tuturor femeilor între 25 şi 62 de ani să facă un test Papanicolau cel puţin o dată la trei ani.