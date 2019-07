MAI MOTIVAT CA NICIODATĂ. Cuţelaba se pregăteşte de lupta cu Khalil Rountree Jr.

Ion Cuţelaba, singurul luptător moldovean din promoția ”Ultimate Fighting Championship”, îşi doreşte o revenire de senzaţie în cuşcă.

Pe 28 septembrie, într-o nouă ediţie a ”UFC Fight Night”, la Copenhaga, "Hulk de Moldova" îl va înfrunta pe americanul Khalil Rountree Junior.



Compatriotul nostru, care în aprilie a fost învins de brazilianul Glover Teixeira, acum este mai motivat ca niciodată să obţină victoria.



"Pentru mine o înfrângere poate să coste mai mult decât o victorie. O să dau tot din mine, tot talentul o să iasă din mine. Lucrăm foarte mult la greşelile anterioare, din lupta precedentă. Cred că o să fie un nou Ion Cuţelaba, o nouă luptă, mai frumoasă, mai cu cap. "



Ion recunoaşte că cele mai plăcute antrenamente sunt cele la care este prezentă fiica sa, Amelia.



"Mă simt altfel, mai pozitiv, la antrenament. Merge mai bine. Mai răruţ o iau cu mine. Nu mă încurcă deloc. Stă într-un colţ. Numai ce i-am dat telefonul, că nu avea astâmpăr. Zic: lasă să stea într-un colţisor. "



Cuţelaba se antrenează în sală, merge la yoga, aleargă în parc, iar recent a pus mâna pe vâslă și a urcat într-o canoe.



"Ideea e că trebuie să poţi răsufla corect, să ai mişcările corecte. A fost foarte greu pentru mine, dar această dificultate e un plus. "



Pregătindu-se de următoare luptă, Cuţelaba s-a antrenat timp de o lună în Thailanda şi spune că a pus accentul pe alergări.



"A fost cu mult mai greu să alergi în Thailanda. Pentru că aerul e foarte umed. Acolo, după antrenament, dacă vrei să speli hainele şi să le pui afară, e imposibil - nu se usucă nici într-o săptămână. Astfel, prima săptămână de zile a fost foarte greu să respir acolo, dar apoi m-am acomodat. Am impresia că aici mai mult transpir şi mai greu răsuflu."



Va fi a 7-a intrare în cușcă a lui Ion Cuţelaba în UFC. Până acum, în cadrul galelor acestei promoții, compatriotul nostru a repurtat trei victorii şi a suferit trei înfrângeri. La rândul său, Khalil Rountree (Халил Рунтри) Junior are, în UFC, 4 victorii şi 3 înfrângeri.