Mai mărunte, dar dulci: În livezile din sudul ţării a început culesul piersicilor plaţi

În livezile din sudul ţării a început culesul piersicilor plaţi. Din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, aceştia s-au copt cu câteva săptămâni mai târziu decât în ceilalţi ani. Mai mult, fermierii spun că în acest an, fructele sunt mai mărunte, dar şi-au păstrat gustul dulce.Vasile Iepure din comuna Hagimus, raionul Căuşeni, are o livadă de piersici de Paraguay, care se întinde pe o suprafaţă de un hectar."Am plantat cu zeci ani în urmă, după ce am cumpărat cincizeci de copaci. Acestea sunt mai dulci şi mie îmi plac mai mult, dar sunt şi mai scumpe."Bărbatul spune că reuşeşte singur să le culeagă şi nu s-a gândit niciodată să apeleze la ajutorul zilierilor. Mai mult, el speră că îşi va putea vinde producţia în cel mult două săptămâni, altfel va suferi pierderi mari."Singur le culeg, singur le duc la piaţă. În fiecare dimineaţă la ora cinci şi până la ora zece lucrez, iar după ies la o piaţă improvizată pe marginea drumului şi vând acolo. Să le duc la supermarket eu nu pot, deoarece va fi stricată. Aici este bătută de gheaţă, aici va intra bacterii şi începe a se strica. "Dacă ani trecuţi agricultorul se lăuda cu fructe mai măşcate, în acest an piersici plaţi sunt cam mărunţi."În acest an cu o lună mai târziu s-a copt decât în ceilalţi ani. Gustul nu a fost afectat, dimensiunea da, sunt puţin mai mici, deoarece a fost îngheţ. "Agricultorul îşi vinde fructelela piaţa agro cu 30 de lei kilogramul.