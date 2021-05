Mai în siguranță și mai iluminat: Pe străzile din Voroteț au fost instalate 360 de LED-uri

Locuitorii din satul Voroteț, raionul Orhei se simt mai în siguranţă de când uliţele localităţii sunt iluminate pe timp de noapte de 360 de LED-uri. Lungimea reţelei de iluminat stradal este de 13 kilometri. Proiectul de infrastructură a fost aşteptat de localnici, care până acum mergeau noaptea prin sat cu frica în sân.

"Frică mare era, mare. Când iese luna e una, dar când e întuneric, ca şi cum ai fi cu ochii închişi. Greu era. Dar acum mulţumesc, foarte bine."



"Mai cu seama partea cealaltă de sat parcă eram în tupic. Dar acum drept la colţul casei am lumină. e foarte bine."



"Era trist, lumină nu era, cam greu pe glod, dar acum e foarte bine."



Primarul comunei Chiperceni, din care face parte şi satul Voroteț, spune că aici vor fi implementate şi alte proecte sociale importante.



VASILE STELEA, primarul comunei Chiperceni:"La prima etapă am planificat să facem o sală sportivă la gimnaziu, dar până la urmă facem două săli sportive. Acum se proiectează şi centru multifuncţional, unde a fost grădiniţa veche, va fi biblioteca satului, o sală de citire şi o sală de computere."



Potrivit unui comunicat plasat pe pagina de Facebook a Primăriei comunei Chiperceni, proiectul de iluminare stradală a fost implementat de echipa lui Ilan Şor.



ILAN ŞOR, preşedintele Partidului "ŞOR":"Iluminatul stradal este doar începutul. Pentru noi, anul acesta va fi anul reparaţiei drumurilor. Este un program mare, care a început deja. Vom repara toate drumurile din raionul Orhei. Vom repara drumurile în satele conduse de primarii noştri, vom repara drumurile şi în localitatea dumneavoastra."



MARINA TAUBER, vicepreşedinte Partidul "ŞOR":"Noi am venit în politică pentru drumuri bune şi reparate, pentru iluminare stradală, pentru grădiniţe dezvoltate, pentru mâncare bună şi calitativă pentru copii, pentru condiţii bune de trai aici, în Republica Moldova."



Potrivit comunicatului Primăriei Chiperceni, echipa lui Ilan Şor şi-a propus să implementeze proiecte de iluminat stradal în 100 de localități din țară, inclusiv în cele 74 de sate și comune din raionul Orhei.