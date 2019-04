Mai buni de sărbătorile Pascale. Carabinierii au ajutat copii orfani şi familii nevoiaşe

Carabinierii au avut grijă ca Paştele să nu treacă pe lângă copiii nevoiaşi, aşa că au pus mână de la mână şi au venit cu daruri la şase familii şi o şcoală internat. Campania s-a încheiat ieri la o familie din satul Răzeni, raionul Ialoveni.



Carabinierii au vizitat-o pe Feodora Platon. La cei 80 de ani ai săi, femeia îngrijeşte de fiul ei bolnav, dar şi trei nepoţi, dintre care doi sunt invalizi. Gestul carabinierilor au emoţionat-o până la lacrimi.



"Doamne, v-aţi făcut milă la copii eştea care nu au nici tată, nici mamă".



Micuţii au rămas în grija bunicii după ce ambii părinţii au fost lipsiţi de drepturi. Tatăl lor îşi ispăşeşte pedeapsa într-o închisoare, iar mama copiilor s-a recăsătorit, şi nu a mai dorit să le poarte de grijă.



"Ni-o zis un băiet, dă-i mătuşă la casa de copiii, dă-i că o să-ţi fie greu. Măi, nu-i mai dau, cât de greu nu mi-ar fi, da eu m-am învăţat cu dânşii. Că eu îi cresc de mititei. Nu-i dau. Ei o să şadă cu mine", a spus FEODORA PLATON, bunică.



Cea mai mare bucurie pentru întreaga familie a fost cuptorul electric şi frigiderul nou-nouţ pe care le-au primit în dar.



"Dumnezeu să vă deie sănătate la toţi, la toţi la toţi că ne-aţi adus aşa bucurie, badaproste", a spus FEODORA PLATON, bunică.



Iar cei mici au primit în dar jucării şi haine noi.



"M-a impresionat cel mai mult că fiind ea atât de bătrână... a luat copiii aceştia sub tutelă, vă daţi seama ce înceasmnă asta. Un lucru eroic. Emoţiile sunt foarte pozitive, pentru că aşa familie nevoiaşă o avut chiar nevoie de aşa lucruri", a spus ANDREI RUSU, comandant adjunc unitatea de carabinieri 1006.



Zilele trecute, carabinierii au mers cu daruri la alte cinci familii, dar şi o şcoală internat din oraşul Ceadîr-Lunga.



"Acestea sunt donaţii din rândul efectivului. Am pus mână la mână, şi respectiv am procurat toate cele necesare, de prima necesitate acestor familii. Eu socot că lumina speranţei, trebuie să aibă fiecare dintre noi", a spus MIHAIL CIUBACIUC, colonel, şef al statului major.