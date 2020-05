Mai are doar un vis. Gianluigi Buffon vrea să cucerească trofeul UCL cu Juventus Torino

Gianluigi Buffon, legendarul portar al celor de la Juventus Torino, a debutat în Liga Campionilor acum 23 de ani. De atunci, "Gigi" a trecut prin numeroase experienţe, marcate de victorii răsunătoare, dar şi de înfrângeri "grele de digerat". Cu toate acestea, Buffon nu a cucerit niciodată trofeul suprem.



"Nu există regret, ci mai degrabă satisfacția și emoția competiției și, probabil, extazul că încă mai joc în ea. Mai există și acea speranță că poate într-o zi voi pune mâna pe trofeu. Cred că ăsta ar fi cel mai frumos lucru care mi s-ar putea întâmpla", a spus portarul Juventus Torino, Gianluigi Buffon.



Gianluigi Buffon a disputat trei finale ale Ligii Campionilor, iar prima, cea din 2003, ocupă un loc aparte în sufletul goalkeeperului italian. În acel an, Juventus Torino a ratat "la mustaţă" trofeul, fiind învins de AC Milan în seria penalty-urilor.



"Cred că am avut parte de două sau trei clipe extraordinare în Liga Campionilor. În sezonul 2002/2003 am avut parte de o aventură senzațională. Am fost desemnat cel mai bun jucător al competiției și nu cred că asta se întâmplă des în rândul portarilor. E ceva cu ce mă mândresc", a spus portarul Juventus Torino, Gianluigi Buffon.



Buffon susține că nimic nu se compară cu serile din Liga Campionilor. Timp de 23 de ani, Gianluigi s-a confruntat cu numeroşi atacanţi de legendă.

"Am făcut parte din trei generații de fotbaliști. În al doilea meci pe care l-am jucat în deplasare, cu Borussia Dortmund, am parat două lovituri de la 11 metri. Am reușit să apăr loviturile lui Möller și Chapuisat, doi jucători mari care au cucerit trofeul. Apoi am disputat meciuri împotriva lui Ronaldo, Fenomenul. Ronaldo, brazilianul. Au urmat Ronaldinho, Figo, Raul. A fost o eră extraordinară", a spus portarul Juventus Torino, Gianluigi Buffon.



Gianluigi Buffon mai are şanse să cucerească trofeul Ligii Campionilor în acest sezon. Juventus Torino a pierdut la limită prima manşă a optimilor de finală, pe terenul formaţiei Olympique Lyon, scor 0-1. UEFA planifică să reia meciurile celei mai tari competiţii europene inter-cluburi în vară, cu obiectivul de a finaliza sezonul în luna august.