MAI APROAPE DE TINERI. Brigada Fulger oferă lecții gratuite elevilor din liceele din Capitală

Învăţă tehnici de luptă care-i vor scoate basma curată din orice încurcătură. Este vorba despre un grup de elevi de la mai multe licee din Chişinău care sunt antrenaţi gratis de cei mai buni specialişti ai Brigăzii cu destinaţie specială "Fulger".



La antrenamente participă şi câteva adolescente.



"Sunt unele domnişoare, care prind şi mai repede ca băieţii, că sunt mai dezgheţate", a spus Roman Donțu, instructor.



Daniela Tihon are 15 anişi este elevă la liceul "Doina şi Aldea Teodorovici" din Chişinău. Fata îşi doreşte să devină poliţistă şi este sigură că aceste antrenamente o vor ajuta să-şi îndeplinească visul.



"În viitor doresc să învăţ la Academia de Poliţie şi, apoi să vin să lucrez la "Fulger". Îmi va prinde bine şi îmi pare bine că s-a organizat", a zis Daniela Tihon, elevă.



Elevii spun că au venit la aceste ore de sport pentru a învăţa metode care să-i ajute să pună la pământ orice infractor.



"Am decis pentru propria apărare, să am cu ce mă ocupa, să-mi cheltui energia".



"O să prindă bine în viaţă. De exemplu, mergi cu o fată şi să nu se anine de tine, şi poţi să o aperi, poţi să-i arăţi ceva".



"În primul rând, iubesc foarte mult sportul. Am venit aici pentru un mod sănătos de viaţă".



Exerciţiile durează în jur de două ore şi se desfăşoară de două ori pe săptămână.



"Pe aceşti elevi încercăm toate tehnicile de luptă să le arătăm şi să le demonstrăm. Încercăm mai mult să arătăm din artele marţiale mixte, diferite strambulări, luxaţii, vibraţii, picioare", a spus Roman Donțu, instructor.



Antrenamentele au loc din luna ianuarie la iniţiativa conducerii Inspectoratului General al Poliţiei, dar şi a Brigăzii cu Destinaţie Specială "Fulger".



"Încercăm să motivăm tânăra generaţie să practice mai mult sportul, să ducă un mod de viaţă sănătos. Credem că vom motiva aşa tinerii să vină mai mulţi în sistemul poliţienesc din Republica Moldova", a declarat Natalia Cibotaru, purtător de cuvânt la Brigada "Fulger".



În prezent, orele de sport sunt frecventate de peste 30 de elevi.