Mai aproape de consumatori. Autoritățile au lansat prima HARTĂ interactivă a produselor tradiţionale moldoveneşti

Producătorii moldoveni vor putea ajunge mai ușor la consumatorii finali. Special pentru ei, a fost creată o hartă interactivă, care le permite să fie mult mai vizibili și să-și promoveze mai ușor afacerile. Platforma conține detalii cu privire la calitatea produselor, date de contact, imagini, adrese și alte informații utile.

Sergiu Moroz cultivă plante pentru ceai pe terenurile mănăstirii Zăbriceni din raionul Edineț. Producătorul e unul dintre 10 agenți economici înregistrați pe harta interactivă.



"În primul şi primul rând, lumea, ne poate identifica mai rapid. La fel, ne dă o doză de exclusivitate pentru că ceaiuri din plante sunt multe, dar ceaiuri cu indicaţie geografică nu sunt. Asta ne-a motivat să facem acest pas", a precizat Sergiu Moruz, producător.



Ideea este îmbrățișată și de alți producători care au solicitat înregistrarea. Parascovia Sava cultivă, împreună cu alţi şase agricultori din Nisporeni, pomușoare pentru sucuri și dulceţuri.



"Produsul va fi apreciat mai mult de consumatori, o să fie o garanţie a calităţii, în acest fel, producătorii vor fi stimulaţi ca să producă produse de calitate", a declarat Parascovia Savqa, producător.



De aceeași părere este și Viorel Prisacari, proprietarul unei apropensiuni din Sângerei: "Astfel suntem mai auziţi, mai văzuţi, mai uşor accesibili de către consumatori, cât şi de diferite persoane ce doresc să afle despre noi. Este un pas în tandem cu secolul 21."



Harta interactivă are două secţiuni. În prima sunt indicate produsele a căror calitate este garantată de stat, iar în a doua - cele care urmează să obțină în perspectivă un astfel de statut.



"La momentul de faţă, mai sunt încă cinci cereri care se află în proces de lucru. Sperăm ca pe parcursul acestui an să ajungă la procedura de finalizare, iar produsele să fie înregistrate. Dacă discutăm despre produse, la momentul de faţă sunt mai mult de 60 introduse informaţia despre ele", a declarat Simion Levţchi, specialist direcţia mărci şi design industrial AGEPI.



Procedura de înregistrare a unui produs care, ulterior, apare pe harta interactivă poate dura până la 10 luni.



"La înregistrare se prezintă un caiet de sarcini în care se demonstrează caracteristicile deosebite pe care le au aceste produse din acea regiune în comparaţie cu alte produse din alte regiuni", a precizat Andrei Popa, director general interimar AGEPI.



Proiectul, realizat de Agenţia Naţională pentru Proprietate Intelectuală și finanțat de Uniunea Europeană, are drept scop atât susținerea businessului mic și mijlociu, cât și atragerea turiștilor străini, prin facilitarea accesului la mărfuri și servicii. În următoarea perioadă, conducerea AGEPI îşi propune să elaboreze şi o aplicaţie mobilă pentru această hartă.