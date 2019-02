Mai aproape de consumatori. Apă Canal Chişinău a deschis un Centru de asistență pentru clienți

"Apă Canal Chişinău" a deschis un Centru de asistență pentru clienți, unde aceştia pot beneficia de consultaţii privind serviciile oferite de întreprindere. Biroul se află în incinta clădirii unde îşi are sediul. Chiar în primele ore de la deschidere, angajaţii au deservit zeci de consumatori.



Clienţii nu vor mai trebui să bată la mai multe uşi, aşa cum era anterior şi îşi vor rezolva problemele într-un timp restrâns.



"În noul centru vor activa 11 ghişee. Trei case unde clienţii pot să îşi achite facturile şi de asemenea va activa un ghişeu de colectare a contoarelor preconizate pentru reparaţii şi verificări metrologi", a menţionat Valeriu Meşca, directorul general al S.A. "Apă-Canal Chișinău".



Angajaţii întreprinderii spun că noul birou este dotat cu tehnologii moderne:



"Era spaţiu mic, era disconfort pentru colaboratori, pentru că era gălăgie mare şi era un disconfort pentru consumatori desigur. Acum sperăm să fie toată lumea mulţumită".



"Vom depune toate eforturile pentru ca clienţii să plece de la noi mulţumiţi, să primească răspuns la toate întrebările pe care le au".



"Acum este mult mai comod să vii aici. Nici nu m-am aşteptat. Am venit să achit şi am rămas plăcut surprins".



"Noi suntem bucuroşi că se face ceva nou, se dezvoltă şi atitudinea faţă de oameni se schimbă".



"Sunt multe case şi lucrează, iar dacă lucrează multe case înseamnă că omul nu stă în rând, a venit trei minute, a achitat şi a plecat, asta e foarte bine".



La deschiderea centrului a fost prezent şi primarul interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu.



"Oamenii trebuia să umble prin toată clădirea, de la birou la birou până să ajungă la cineva responsabil care să le ofere o consultaţie sau să-şi perfecteze anumite documente. Acum prin acest ghişeu unic, prin numărul de rând, condiţii confortabile de aşteptare ştiu exact la ce ghişeu sunt aşteptaţi", a precizat Codreanu.



Reparaţia şi dotarea centrului a costat peste opt milioane de lei.