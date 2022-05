Magistratul Oleg Melniciuc a fost suspendat din funcție

”Judecătorul Oleg Melniciuc de la Judecătoria Chișinău, condamnat pentru comiterea infracțiunii conform articolului 330 indicele 2 din Cod Penal al Republicii Moldova, se suspendă din funcție până la pronunțarea hotărârii definitive pe cauza dată. Prezenta hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 de zile”, a declarat Dorel Mustață, președinte interimar CSM.Oleg Melniciuc a declarat că nu va contesta decizia CSM privind suspendarea sa din funcţie.”N-o să contest pentru că eu am acceptat suspendarea din funcţie. Având în vedere că există acea sentinţă de condamnare, pe care eu o consider ilegală, dar ea totuşi este, iar pentru a nu prejudicia imaginea justiţiei eu am acceptat suspendarea.”Oleg Melniciuc a fost condamnat, în prima instanţă, la şapte ani de închisoare cu executare, pentru îmbogățire ilicită şi fals în acte publice. Sentinţa a fost pronunţată în 2021 de Judecătoria Anenii Noi. Decizia a fost atacată la Curtea de Apel, iar hotărârea va fi pronunţată în iulie. În februarie 2018, Procuratura Anticorupție i-a mai intentat lui Oleg Melniciuc un dosar pentru trafic de influență. Motivul care a stat la bază a fost plângerea unui bărbat, care i-ar fi transmis judecătorului Melniciuc 100 de mii de euro, pentru soluţionarea unui dosar. Oleg Melniciuc a fost preşedinte al Oficiului Râşcani al Judecătoriei Chişinău din anul 2013 până în 2016.