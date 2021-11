Magistraţii au decis cercetarea în stare de libertate a șefului Oficiului Ciocana al Procuraturii, Igor Popa

Judecătoria Ciocana a decis cercetarea în stare de libertate a șefului Oficiului Ciocana al Procuraturii, Igor Popa. Decizia a fost luată vineri, 26 noiembrie.

Procurorii anticorupţie au declarat că vor contesta cu recurs încheierea judecătorească.

Magistraţii Judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana, au examinat demersul procurorilor anticorupţie cu privire la prelungirea măsurii preventive sub formă de arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, în privinţa învinuitului Igor Popa.

Procurorii afirmă că, deşi au prezentat probe noi care justifică actualitatea riscurilor ce impun necesitatea aflării învinuitului în arest la domiciliu, magistraţii nu au admis solicitarea procurorului.

Subsecvent, la solicitarea învinuitului şi apărătorilor acestuia, magistraţii au dispus înlocuirea măsurii preventive din arest la domiciliu cu măsura alternativă - liberarea provizorie sub control judiciar, pentru perioada rămasă din termenul stabilit anterior şi concomitent au dispus prelungirea măsurii preventive sub formă de liberare provizorie sub control judiciar, pe un termen de 30 de zile.

"Încheierea judecătorului de instrucţie considerăm că este neîntemeiată şi urmează a fi contestată cu recurs la Curtea de Apel Chişinău", se arată într-un comunicat al Procuraturii Anticorupţie.