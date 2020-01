MAGIA TRANSMISĂ DE HITURI: Din difuzoare, nelipsită piesa "Shake up Christmas"

De sărbători playlistul tradiţional include hituri, care, de-a lungul anilor, nu şi-au pierdut autenticitatea.

Frank Sinatra, Abba sau Mariah Carey reuşesc în fiecare an să ne umple de spirit magic datorită mesajelor din piesele care răsună pe întreg mapamondul.



Din difuzoare sunt nelipsite şi hiturile "Shake up Christmas" a lui Train, "Let it Snow" cântat de Dean Martin sau "Last Christmas" a lui Wham!.