Magia sărbătorilor de iarnă. Pentru cei care îşi doresc să fie în pas cu noile tendinţe, specialiştii vin cu recomandări

Foto: publika.md

Chiar dacă până la sărbătorile de iarnă au mai rămas aproape două luni, magazinele sunt în febra pregătirilor. Nelipsit din tablou este, desigur, pomul de Crăciun, pentru care designerii au pregătit cele mai deosebite şi creative jucării.



Ana-Maria Costişanu ştie cu certitudine cum trebuie să arate un decor perfect pentru sărbătorile de iarnă. Pomii de Crăciun din magazinul său au îmbrăcat deja hainele de sărbătoare, iar pe rafturi au fost expuse cele mai deosebite decoraţiuni.



"Culorile sunt maritime în acest an. Optăm pentru albastru, albastru închis, tot ce ilustrează constelațiile stelare. Un pom de Crăciun la noi începe cu cini mii de lei. Decorațiunile de la 21 de lei începe până la trei sute şi ceva", a menţionat Ana-Maria Costişanu.



Un element important este şi masa de sărbătoare. Pentru cei care îşi doresc să fie în pas cu noile tendinţe, specialiştii vin cu câteva recomandări.



"Anul acesta au intrat în vogă animalele şi toate decoraţiunile care ţin de safari şi o să vedeţi la mai mulţi designeri internaţionali, decorul de Crăciun este din frunze de palmier aurite", a spus Ana-Maria Costişanu.



Şi în atelierul Irinei Brăiescu este forfotă mare. Meşterii de aici pregătesc pentru clienţi lucrări realizate manual. Pentru confecţionarea unei jucării pentru brad muncesc cinci oameni, câteva ore.



"Întâi facem o schiță mică la calculator şi adăugăm totul la lazer. Apoi punem la tăiat. În timp de 15-20 de minute se taie jucăriile. Un set are patru jucării, fiecare jucărie are câte opt elemente", a declarat Denis onofrei, angajat.



După ce toate piesele au fost tăiate, acestea sunt lipite şi ulterior vopsite. Iar etapa finală este decorarea jucăriilor cu sclipici.



Proprietara atelierului, Irina Băiescu, spune că a început pregătirile cu trei luni înainte de Crăciun: "Noi venim cu o paletă foarte largă de jucării pentru Crăciun, pentru decorarea bradului. Anul acesta am încercat să implementăm aşa culori pastelate şi foarte gingașe. Noi am încercat să facem seturi, deci un set ajunge 300 de lei şi are patru jucării".



Preţurile decoraţiunilor de sărbători variază între câteva zeci şi câteva sute de lei, în funcţie de complexitate şi materialul din care sunt confecţionate.