MAGIA sărbătorilor de iarnă a învăluit Capitala. Zeci de oameni au venit la inaugurarea Pomului de Crăciun (FOTO)

Feeria sărbătorilor de iarnă a cuprins toată Capitala. Miercuri seara au fost aprinse luminiţele atât de pe bradul din scuarul Catedralei, cât şi de pe cei din sectoare. Zeci de oameni au venit la inaugurarea Pomului de Crăciun, însă cei mai fericiţi au fost copiii.

Oamenii spun că datorită luminiţelor simt deja feeria sărbătorilor:

"Foarte frumos! Vă spun sincer, nu am fost niciodată la inaugurarea bradului, dar în acest an am venit cu toată familia".



"- Super de frumos!

- Cu cine aţi venit ?

- Cu toată familia am venit şi cum s-ar spune am venit primii să vedem cum se aprind luminiţele şi să începem magia sărbătorilor de iarnă".



"Foarte frumos, ne place! Au creat o sărbătoare aşa frumoasă".



Cei mai entuziasmaţi de luminiţe şi brad au fost copiii. Unii au uitat şi de frig:



"Frumos şi tare îmi place. Cel mai mult îmi place că este frumos în ziua asta".



"Mie mi se pare brăduţul frumos amenajat".



"- Frumos

- Ce îţi place iată cel mai mult de aici ?

- Luminiţele.

- De unde?

- De la brad".

Înainte ca inaugurarea Bradului, primarul Capitalei, Ion Ceban, a felicitat locuitorii oraşului cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Ceban a menţionat că principalele străzi din Chişinău vor fi iluminate până la mijlocul lui ianuarie.



"Astăzi dăm start sărbătorilor de iarnă care bat la uşă. Sunt sărbători de familie, sunt sărbători cu emoţii de bucurie. Avem zeci de locaţii în Chişinău amenajate frumos pentru toate vârstele, de la cei mici până la cei în etate. La mulţi ani, multă sănătate, multă bunăstare în casele dumneavoastră şi tot binele din lume", a declarat Ion Ceban, primarul general al Capitalei.



Pomul artificial are o înălţime de aproape 20 de metri şi a fost decorat cu peste trei mii de globuleţe. Pentru a crea o atmosferă de basm, autorităţile municipale au cheltuit 150 de mii de lei. Bradul de Crăciun va mai putea fi împodobit până cel puţin în 2024.