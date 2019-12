Magia sărbătorilor de iarnă a ajuns la discipolii academiei de fotbal din Chişinău

Embed:

Magia sărbătorilor de iarnă a ajuns şi la discipolii academiei de fotbal a fostului internaţional moldovean Radu Rebeja. Nu unul, ci doi Moşi Crăciun i-au vizitat pe copii, aducând zâmbetele pe feţele micilor sportivi.



Oaspeţii însă au fost puşi la treabă imediat. Au trebuit să le demonstreze puştilor dacă pot jongla cu mingea.



Apoi, cei doi Moşi Crăciun au trecut pe rând în poartă, iar copii au încercat să le marcheze goluri.



" Chiar nu credeam că o să fie aşa ceva până când nu am văzut. "



" Am avut emoţii la loviturile la poartă. Am vrut fiecare să ne ducem să batem dar, din păcate, au ales câte unul de la fiecare echipă. "



Una din echipe a pregătit o urătură pentru antrenorii şi conducerea academiei.



La final, toţi copiii au primit cadourile mult-aşteptate de la Moş Crăciun.



" Chiar nu m-am aşteptat. Îmi place foarte mult sărbătoarea aceasta care bucură orice copil. "



" Emoţii sunt foarte multe pentru că primeşti cadouri şi ţi se împlineşte un vis anumit. "



RADU REBEJA, director academie de fotbal: " Ne bucurăm că avem aici mulţi copii. Toţi copiii sunt talentaţi, bravo. Noi, din tot sufletul, cu toată dragostea, le-am pregătit aşa o sărbătoare pe terenul de fotbal, căci, în principiu, terenul de fotbal ne-a unit. "



"ILIE PÎNTEAC, antrenor: @Este foarte important ca copiii să se detaşeze, să simtă atmosfera sărbătorilor de iarnă, să se pregătească de vacanţă şi, desigur, să nu uite că urmează un an nou productiv. "



În total, 4 echipe de la academie participă în Divizia Naţională de fotbal, la categoria copii şi juniori.

loading...