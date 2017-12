MAGIA CRĂCIUNULUI. La Cagliari Ioniţă a felicitat toată lumea în românește

FOTO: PUBLIKA.MD

Fotbalistul echipei naționale Artur Ioniţă simte cu adevărat spiritul Crăciunului. Alături de colegi săi de club de la Cagliari Calcio, mijlocaşul moldovean a felicitat toată lumea cu ocazia sărbătorilor de iarnă.



"Sărbători fericite alături de cei dragi. Un an cât mai reuşit. La mulţi ani! Crăciun fericit!"



Câţiva coechipieri ai lui Ioniţă au apărut în imagini în ipostaze haioase.



"Felicitări tuturor şi Crăciuni fericit!"



Și ”internaționalii” moldoveni de la alte cluburi din Europa au lansat mesaje de felicitare pentru cei dragi.



Jucătorii formaţiei Politehnica Iași, printre care și moldovenii de dincoace de Prut Danu Spătaru şi Alexei Coşelev, s-au distrat copios la realizarea filmării cu mesaje de Crăciun pentru suporterii ieșeni.



În final, fotbaliştii ieşeni au trecut peste emoţii.



"Felicit toţi suporteri cu ocazia Crăciunului şi a Revelionului! La Mulţi Ani!"



"Vreau să le mulţumesc suporterilor care ne-au susţinut în acest an plin de evenimente. Aţi fost alături de noi la bine şi la rău. Ne-aţi susţinut mereu, indeferent dacă am obţinut victorii sau nu. Vreau să vă mulţumesc pentru toată susţinerea şi în anul care vine să fiţi în tribune într-un număr şi mai mare. Să avem o familie frumoasă care se va numi Poli Iaşi."