Magazinele din Capitală, luate cu asalt de teama răspândirii coronavirusului

Anunţul că şcolile şi grădiniţele se închid de astăzi, dar şi teama răspândirii coronavirusului i-au determinat pe mai mulţi locuitori ai Capitalei să ia cu asalt magazinele pentru a-şi face provizii. Asta în pofida faptului că autorităţile au îndemnat de nenumărate ori oamenii să nu intre în panică, să evite locurile aglomerate şi să cumpere responsabil, nu mai mult decât au nevoie.



Cei care au dat busna aseară în supermaketurile din Capitală au cumpărat atât produse alimentare, cât şi de igienă.



"Am cumpărat mai mult ca de obicei. Nu am cumpărat exagerat, dar cu două trei unităţi mai mult. Am cumpărat produse congelate şi salamuri e o provizie pentru două trei săptămâni", o femeie.



Oamenii recunosc că au cheltuit mai mulţi bani pentru cumpărături decât de obicei: "Am făcut cumpărături ca în mod normal, dar şi un pic cu rezervă. Produse care nu se strică, care se păstrează mai mult, situaţia este imprevizibilă în acest moment, nu ştim la ce să ne aşteptăm, poate să se agraveze peste noapte. Produse proaspete ce ţine de hrişcă, făină, orez, ulei, mălai, toate produsele care au termen de valabilitate mai mare. - Dar astăzi aţi achitat mai mult decât de obicei? Pot să spun că da, cu o mie de lei mai mult".



Unii locuitori ai Capitalei nu înţeleg această isterie a cumpărăturilor: "Niciun stres cu povestea coronavirus. Am cumpărat în mod normal, demult nu am fost la magazin. Pentru ce perioadă aţi cumpărat astăzi? Peste două mii de lei am cheltuit şi pentru două, trei săptămâni".



Reprezentanţii marilor magazine ne-au spus, în afara camerei de filmat, că au fost nevoiţi să prelungească orarul de lucru, din cauza fluxului mare de cumpărători. Aceştia au mai spus că vor veni pe parcursul zilei cu o poziţie oficială privind modul în care vor activa de acum încolo. De asemenea, vor spune dacă vor limita numărul cumpărătorilor în magazine, aşa cum se întâmplă în alte ţări afectate de COVID-19.

Anterior, însă reprezentanţii marilor magazine au declarat pentru postul nostru de televiziune că nu există probleme cu aprovizionarea, că sunt stocuri suficiente de hrană şi că nu este cazul de exagerat cu cumpărăturile. Şi ministrul Sănătăţii îi îndeamnă pe cetăţeni să nu ia cu asalt magazinele.



"Nu există temei pentru panică şi chiar dacă sunt anumite restricționari cu privirea la intrarea şi ieşirea din ţară şi măsuri care sunt întreprinse nu doar de către Republica Moldova, dar de toate statele afectate cu COVID-19. Importul de mărfuri şi în special produsele alimentare va fi asigurat în continuare. Securitatea alimentară este o problemă prioritară şi în special este generată de panică şi dezinformarea", a precizat Viorica Dumbrăveanu, ministrul Sănătăţii.



În România, de exemplu, unii oameni care şi-au făcut prea multe provizii au vrut să le întoarcă în magazine, însă nu au fost acceptate. Preşedintele Igor Dodon a anunţat astăzi că agenţii economici vor fi verificaţi în această perioadă pentru ca nu cumva sa profite de isteria oamenilor şi să majoreze preţurile.