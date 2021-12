Maestrul Eugen Doga, invitat la PRIME TIME: „Statul se descurcă foarte bine fără omul de cultură”

Statul se descurcă foarte bine fără omul de cultură. Aşa a răspuns Maestrul Eugen Doga la întrebarea cât valorează omul de cultură în Moldova. Marele compozitor apreciat și pe plan internațional, inclusiv de UNESCO, pentru creația sa a declarat în cadrul emisiunii PRIME TIME ca, deocamdată, autoritățile moldovenești nu i-au propus să fie organizat un concert aniversar în martie, când urmează să atingă vârstă de 85 de ani.

Totuși, Eugen Doga crede ca actualul ministru al Culturii, Sergiu Prodan are intenţii bune şi vrea să dezvolte domeniul, dar asta va depinde și de ce finanțarea se va aloca pentru cultură.

„Nu am nicio propunere de nicăieri, de nicăieri. - Încă nu este târziu să se întâmple acest lucru? - Nu, e târziu deja. Ar trebui ceva să se publice. Eu cred că Sergiu (Prodan) va face treabă aici, pentru că el e, totuşi, din genul acesta şi el nu are... Cât va fi susţinut, asta e întrebarea, multe intenţii frumoase pot să nu fie realizate pentru că lipseşte finanţarea.”, a relatat Eugen doga, compozitor.



Totuşi, Eugen Doga e foarte bucuros că în preajma aniversării sale, în Chişinău va fi deschis un centru cultural municipal care îi va purta numele lui.



„Statul foarte bine se descurcă foarte bine fără oamenii de cultură, din păcate. Cred că oamenii din politică nu înţeleg că de aici porneşte, omul cultură va conduce cultural.”



Eugen Doga are însă o soluţie şi pentru această problemă. Mai în glumă, mai în serios, maestrul spune că i-ar invita pe politicienii din Moldova pe planeta care poartă numele Doga din 2003 conform unei decizii a Uniunii Astronomice Internaţionale a Academiei de Ştiinţă din Rusia.



„- Acum zece ani spuneaţi că sunteţi gata să le oferiţi gratuit câte 6 ari tuturor pământenilor care cred că nu mai au loc pe Terra. Câte loturi aţi împărţit deja? - Primii pe care i-aş trimite în colo, pe planeta Eugen Doga sunt cei din vârf. Nu e chiar aşa, pentru oameni excelenţi, pentru excelenţă le-aş da şi jumătate de ar în plus ca bonus. Chiar aş vrea ca unele şedinţe de Parlament să se petreacă pe pământul Doga.”



Eugen Doga a povestit că i s-a propus de mai multe ori să revină în politică.



„Mă mir cum le-a venit în cap ideea aceasta năstruşnică, ce-mi trebuie mie să fiu preşedinte? Mie mi-a dat Dumnezeu mandat pe viaţă, eu sunt preşedintele muzicii mele.”a menționat Eugen doga, compozitor.



Eugen Doga preferă să facă ce ştie mai bine, să aşeze pe portativ note muzicale şi să încânte publicul. Acum, maestrul continuă să lucreze la opera "Dialogurile dragostei" care reprezintă arii şi romanţe pe versuri de Mihai Eminescu şi Veronica Micle.



„Au dispărut filmele romantice, dar eu sunt romantic şi nu mi-e ruşine de asta. Am căutat altceva şi nu am avut multe probleme în căutare, l-am găsit foarte uşor pe domnul, nu ştiu dacă îl cunoaşteţi, este aşa un poet foarte uitat, domnul Mihai Eminescu. Acolo mă simt foarte bine, deja de 9 ani deja lucrez la acest ciclu care numără 87 de lucrări.”, a adăugat compozitorul.



La sfârşit de an, maestrul de îndeamnă să facem acelaşi lucru şi să iubim viaţa.



„Iubiţi viaţa, dragii mei, ea e atât de frumoasă, este un dar exclusiv. Dar ce înseamnă să iubeşti viaţa, înseamnă să vă iubiţi pe sine. Iubiţi pământul care ne-a născut şi care ne va prelua.”, a precizat Eugen doga, compozitor.