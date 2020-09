MAESTRUL CARE NU VA FI UITAT: În cinstea lui Vladimir Curbet a fost inaugurată o placă comemorativă

Fondatorul Ansamblului ”Joc”, Vladimir Curbet, ar fi împlinit 90 de ani de la naștere. Cu această ocazie, în cinstea regretatului artist a fost inaugurată o placă comemorativă. Inițiativa aparține celor peste o sută de artiști din ansamblul ”Joc”, care au decis să pună mână de la mână și să ridice acest monument.Placa comemorativă a fost inaugurată pe fațada sediului Baletului Național ”Joc” din Capitală. Aceasta este din bronz şi poartă semnătura renumitului sculptor Veaceslav Jiglițchi. Cu flori în mână, zeci de artiști s-au adunat să-i aducă un omagiu maestrului Vladimir Curbet.Printre cei prezenți la eveniment a fost și prim-maestrul baletului, Evghenii Sandul.”Ce înseamnă pentru mine Vladimir Curbet? Asta este o parte din viață. Timp de 40 de ani am lucrat împreună, mai întâi în calitate de artist de balet, dar pe urmă ca unul din ajutorii lui.”Foștii colegi ai regretatului maestru Vladimir Curbet și-au amintit despre vremurile când activau împreună și i-au apreciat meritele pentru contribuția sa la tezaurul nostru cultural.”25 de ani am activat cu el. El a fost conducătorul meu. Noi spuneam că vine tata și noi eram în sală, gata să muncim. Noi foarte multe am învățat de la el.”Domnul maestrul Curbet a adus un mare aport în cultura noastră populară, dedicându-și viața acestui ansamblu. Eu mă mândresc foarte mult că fac parte din acest ansamblu și pot să păstrez și transmit această moștenire”Cu ocazia aceluiași eveniment, a fost inaugurată și o sală de dansuri pentru artiștii ansamblui. Proiectul a fost finanțat de Ministerul Culturii, iar lucrările au costat peste 500 de mii de lei.”Sala a devenit luminoasă. Noi suntem foarte bucuroși că sunt astfel de condiții să muncim în această frumoasă încăpere”.”Este importantă restaurarea acestei săli, fiindcă eventual, repetițiile aveau loc într-o sală deplorabilă. Mulți dintre artiști își fracturau ligamentele.”La ceremonie a participat și șeful statului, care a acordat distincții unor artiști din ansamblul "Joc".”Eu vreau să vă mulțumesc pentru tot ce faceți dumneavoastră, toți împreună, nu doar cei care dansează, dar și cei care educă. Vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce faceți pentru imaginea Republicii Moldova”.Vladimir Curbet s-a născut în satul Susleni, raionul Orhei. El și-a dedicat întreaga viață dansului şi a dus faima Republicii Moldova în întreaga lume. A susținut peste zece mii de spectacole în peste 70 de țări. În 2020, Ansamblul ”Joc” a împlinit 75 de ani de la fondare.