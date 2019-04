Madonna, în formă şi la 60 de ani. A lansat videoclipul pentru featuring-ul cu Maluma

Madonna a lansat, miercuri seară videoclipul suprarealist al piesei "Medellín", primul single de pe cel de-al 14-lea album pe care îl cântă împreună cu interpretul columbian Maluma.

Videoclipul piesei "Medellin" a fost lansat la MTV în timpul unui program special, pe 24 aprilie, şi are ca referinţe "Like a Prayer", "Human Nature", "Don’t Tell Me" a cântăreţei.

Videoclipul artistei a fost vizionat deja de aproximativ 1,9 milioane de ori, notează news.ro.

"Medellin" este primul single extras de pe următorul album al Madonnei, "Madame X", care va fi lansat oficial în luna iunie. Artistul columbian Maluma va mai cânta alături de Madonna şi în piesa "Bitch I’m Loca", scrie rolingstone.com.

Albumul este "influenţat, din punct de vedere al creativităţii, de perioada în care Madonna a trăit în Lisabona" şi este "o colecţie de 15 piese noi care celebrează relaţia Madonnei cu muzica şi cultura latino, dar şi cu alte influenţe", potrivit unui anunţ Variety.

În afară de Maluma, Madonna a mai colaborat cu Quavo (Migos), Swae Lee (Rae Sremmurd) şi cântăreaţa braziliană Anitta.