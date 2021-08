Madonna a împlinit 63 de ani. De ziua sa, artista a anunțat un nou parteneriat cu Warner Music Group

Astăzi este cea de-a 63-a aniversare a Madonnei și, pentru a sărbători acest eveniment, vedeta a anunțat un nou parteneriat cu Warner Music Group, care îi va edita edițiile de lux a mai multor albume de referință. Acest lucru vine la scurt timp după ce casa de discuri Italians Do It Better a lansat un album cu 20 de piese, pentru a marca ziua de naștere a Madonnei, scrie thelineofbestfit.com.

Vorbind despre acest parteneriat, Madonna a spus: „Încă de la început, Warner Music Group a ajutat să-mi aduc muzica și viziunea mea muzicală fanilor mei din întreaga lume. Au fost parteneri uimitori și sunt încântată să fiu în continuare împreună cu ei pentru a sărbători".

Madonna, a anunțat anul trecut că va fi co-autoarea scenariului și va regiza un film autobiografic, afirmând că nimeni nu e mai potrivit să facă asta. ”Dacă nu eu, atunci cine?”, a comentat artista. Titlul filmului nu a fost încă dezvăluit, relatează Vanity Fair.



“Vreau să redau incredibila călătorie în care m-a purtat viața ca artist, ca muzician, dansatoare, ca om care a încercat să își croiască un drum în lume”, a declarat Madonna. ”Muzica va fi mereu în centrul acestui film. Muzica este cea care m-a ajutat să merg mai departe și arta m-a ținut în viață. Există atâtea povești nespuse și inspiraționale și cine le-ar putea spune mai bine decât mine? Este esențial să împărtășesc experința vieții mele, cu toate suișurile și coborâșurile ei nebunești, folosind vocea și viziunea mea”, a mai spus Madonna.



Scenariul va fi scris împreună cu Diablo Cody, iar producătorul este Amy Pascal.



Deși anunțul oficial a fost făcut abia marți, Madonna a publicat pe rețelele sociale mai multe mesaje în care vorbea despre noul proiect. Astfel, săptămâna trecută, într-un Live pe Instagram, artista dezvăluia că filmul se va axa pe câteva elemente cheie din viața ei: ascensiunea din anii 1980 din New York, succesul din 1989 cu single-ul “Like a Prayer,” și munca ei la filmul ”Evita”.



Dincolo de asta, Madonna a mai spus că producția va fi despre lupta sa ca artist încercând, ca femeie, să supraviețuiască într-o lume a bărbaților”.