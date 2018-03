Macron şi Modi au inaugurat o centrală electrică solară construită cu sprijin francez

scrie agerpres.ro. Inaugurarea vine la doar o zi după ce liderii celor două ţări au lansat Alianţa internaţională pentru energie solară (ISA), o organizaţie interguvernamentală care urmăreşte să ajute ţările cu climă însorită să valorifice energia solară la un cost accesibil.Macron, care se află într-o vizită de patru zile în India, a inaugurat centrala de 100 de MW din Dadar Kalan, în statul Uttar Pradesh. Centrala a fost construită în colaborare cu compania franceză Engie Solar şi este unul dintre proiectele sprijinite de ISA.Cei doi lideri au vizitat de asemenea un centru pentru produse de artizanat în Varanasi, vechi oraş sfânt al hinduismului, tot în statul Uttar Pradesh. Varanasi este circumscripţia electorală a lui Modi.Macron şi soţia sa Brigitte au vizitat Deen Dayal Hastkala Sankul, un centru de comerţ, unde au văzut obiecte tradiţionale şi au stat de vorbă cu artizanii.Ei au urmărit de asemenea un scurt spectacol de Ramleela, o demonstraţie de cântec şi dans care îl are în centru pe zeul hindus Rama.Macron are de asemenea programată o călătorie cu barca pe râul Gange, înainte de a se întoarce la New Delhi.Cei doi lideri au avut sâmbătă discuţii la New Delhi, urmate de semnarea mai multor acorduri.