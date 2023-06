Macron, la Summit-ul CPE de la Bulboaca: Aderarea Republicii Moldova la UE nu este doar realizabilă, ci este un fapt care urmează să fie împlinit

Am încredere că Republica Moldova va accelera pe drumul său de aderare la Uniunea Europeană, iar reformele care sunt implementate aici sunt susţinute plenar la nivelul UE. Declarația a fost făcută de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, în cadrul unei conferințe de presă, la finalul Summit-ul Comunității Politice Europene de la Bulboaca.

"Aderarea Republicii Moldova la UE nu este doar realizabilă, ci este un fapt care urmează să fie împlinit. Sunt mândru că pe perioada preşedinţiei franceze a UE, Moldova şi Ucraina au devenit ţări candidate. Când am făcut acest gest pentru Ucraina, am ştiut că nu putem lăsa Moldova la o parte. Am încredere mare în capacitatea Republicii Moldova de a avansa cu rapiditate şi a obţine notorietate"

Cu referire la organizarea Summit-ului CPE în Moldova, Macron a spus că a fost una de excepție și i-a mulțumit în acest sens șefului statului, Maia Sandu.

"A fost în primul rând o povară logistică, dar a fost foarte bine organizat. E un succes foarte mare și un angajament de susținerea a Republicii Moldova pe parcursul european, este un simbol care arată că nu vom abandona niciun membru a familiei europene și încurajăm în acest sens Republica Moldova", a spus preşedintele Franţei.