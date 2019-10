Machiaj şi costume colorate: Centrul capitalei Ucrainei a fost invadat de zombie

Centrul capitalei Ucrainei a fost invadat de zombie. Sute de tineri fioroşi, în costume colorate, au participat la o paradă organizată pentru al cincilea an, în preajma Halloweenului. Pentru transformarea fabuloasă, unii au cheltuit mulţi bani pentru vestimentaţie, accesorii şi machiaj. Bugetul mediu este de o sută de dolari.



"Ţinând cont că e sărbătoarea zombilor, ne străduim să respectăm tematica. Fiecare are un stilul său. Cu asemenea machiaj, acest tânăr pare a fi un zombie simpatic", a spus Maria Lucikina, make-up artist.



Fiecare participant şi-a studiat bine personajul pe care îl reprezintă, astfel încât să pară cât se poate de credibil. Această tânără spune că este o apărătoare a mediului.



Organizatorii susţin că evenimentul a câştigat popularitate. Dacă în 2014, când a avut loc prima ediţie a paradei zombilor, au participat doar câteva persoane, în acest an au făcut senzaţie pe străzi câteva sute de personaje, unul mai spectaculos decât altul.



"Organizăm această paradă deja al cincilea an consecutiv. Observăm că evenimentul atrage, an de an, tot mai multe personaje înspăimântătoare", a spus Tima Tormenov, organizator al paradei zombilor.