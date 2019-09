Macedonia de Nord mizează pe canabisul medicinal pentru stimularea economiei: Ne aşteptăm ca această industrie să genereze până la un procent din PIB

Această mică ţară din Balcani a legalizat canabisul în scop medicinal în anul 2016, alăturându-se unui număr din ce în ce mai mare de ţări care au făcut acelaşi lucru precum Marea Britanie, Grecia, Thailanda şi unele state americane."Este o afacere foarte profitabilă, care nu necesită un efort foarte mare şi are un viitor", spune Slave Ivanovski, care cultivă plante de canabis într-o seră la Stip, o localitate amplasată la sud-est de capitala Skopje.Începând din 2017, Macedonia de Nord a emis 28 de autorizaţii pentru cultivarea şi producţia de ulei de canabis şi alte 15 companii aşteaptă să îşi primească autorizaţiile. Însă până acum cantitatea produsă este foarte mică iar exporturile sunt la nivelul zero deoarece producătorii trebuie să îşi perfecţioneze competenţele.Ivanovski, care a investit 10 milioane de euro în achiziţionarea de teren şi tehnologie, spune că principala provocare este ajungerea la nivelul de calitate cerut de clienţi. Ivanovski speră că într-o zi să poată exporta spre Germania şi Polonia însă pentru acest lucru să se întâmple trebuie să respecte standardele internaţionale.Macedonia de Nord este una din cele mai sărace ţări din Europa. Agricultura este responsabilă pentru aproximativ 8% din PIB şi 10% din exporturile ţării."Oamenii credeau că vor câştiga uşor bani şi au investit în cultivarea de canabis. Însă ulterior şi-au dat seama că tehnologia necesară este una costisitoare şi de asemenea sunt necesare autorizaţii foarte scumpe", a declarat Konstantin Dukovski, preşedintele Asociaţiei producătorilor.Pentru a promova această industrie, premierul Zoran Zaev s-a întâlnit cu investitorul american Michael Straumietis, care a fondat compania Advanced Nutrients, specializată în producţia de substanţe nutritive pentru plantele de canabis. "Această ţară are un potenţial imens şi sunt încântat să mă alătur eforturilor pentru a face din Macedonia de Nord una din primele superputeri europene în domeniul canabisului", a scris Michael Straumietis pe contul său de Instagram.Potrivit unui raport al Imarc, valoarea pieţei de canabis medicinal ar putea creşte până la 44 miliarde dolari în 2024, de la o valoare estimată la 13,4 miliarde dolari în 2018.